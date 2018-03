Fidesz: az ellenzék megkezdte a felkészülést a migránsok betelepítésére

A kormánypárti politikus kifejtette: 150 ezer magánlakást akarnak felmérni, hogy migránsokat költöztessenek be.



Halász János szerint erre utal Vágó Gábor, az LMP képviselő-jelöltjének, "a Soros-hálózat egyik aktivistájának" nyilatkozata.



Szél Bernadett párttársa ugyanis a napokban arról beszélt, hogy az országban üresen álló, 150 ezer lakás felmérését és kiadását kezdeményezik - közölte.



Felhívta a figyelmet, hogy még csak nem is önkormányzati, állami lakásokról beszélt, hanem az üresen álló, magántulajdonban lévő lakásokról. Ezeket akarják felmérni és egy szociális lakásügynökség kezelésébe adni - mutatott rá a fideszes politikus.



Halász János azt mondta: meggyőződésük, hogy mindezt azért teszik, mert migránsokat akarnak majd ezekbe költöztetni. Ugyan most hajléktalanokról és rászorulókról beszélnek, de valójában a migránsokra gondolnak, nekik készítik elő a helyet - tette hozzá.



A kormánypárti képviselő felháborítónak nevezte, hogy már a magyar emberek magántulajdonában lévő lakásait is kinézték a betelepítéshez.



Ugyanez történt Németországban is - mondta Halász János, hozzátéve: ott is volt ilyen próbálkozás, miután a laktanyák, az állami, önkormányzati ingatlanok megteltek migránsokkal, magántulajdonban lévő, üresen álló lakásokat néztek ki számukra.



Magyarország is erre a sorsra jut, ha április 8-án "Soros emberei kerülnek hatalomra", nemcsak laktanyákba, állami, és önkormányzati ingatlanokba, hanem üresen álló, magánlakásokba is migránsokat akarnak majd betelepíteni - hangoztatta a fideszes politikus.