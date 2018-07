Fidesz: az ellenzék megint Soros Györgyöt védi

A Fidesz-frakció szóvivője szerint "az ellenzék megint Soros Györgyöt védi". Halász János az MTI-hez szerda délután eljuttatott közleményében a nemzetbiztonsági bizottság ülése kapcsán elhangzott ellenzéki nyilatkozatokra reagált.Mint írta, az ellenzéki képviselőknek valójában az a bajuk, hogy "az oknyomozó cikkek lebuktatták Soros György hálózatát", amely támogatja a bevándorlást és ezzel aláássa Magyarország biztonságát."Azok akarnak nemzetbiztonsági kockázatról prédikálni, akik maguk veszélyeztetik Magyarország biztonságát" - vélekedett a nemzetbiztonsági bizottság alelnöki tisztét is betöltő Halász János.Az LMP frakcióvezetőjére utalva azt írta: "Szél Bernadett maga is Soros zsoldjában áll", az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságába egy olyan afgán szakértőt akart beültetni, aki a nemzetbiztonsági átvilágításon megbukott.A szocialisták kormányzásuk alatt orosz kémeket ültettek be a magyar titkosszolgálatba, a Jobbik pedig Kovács Béla személyében egy kémet küldött az Európai Parlamentbe - tette hozzá Halász János.