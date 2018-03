Fidesz: adjon tanúvédelmet az ügyészség a Czeglédy-ügy tanúinak!

A Fidesz arra kéri az ügyészséget, hogy adjon tanúvédelmet "a Czeglédy-Gyurcsány-ügy" tanúinak - közölte Budai Gyula, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Azt mondta, az elmúlt napokban Gyurcsány Ferenc és a baloldal teljesen összezárt Czeglédy Csaba, "a Gyurcsány-párt és az MSZP titkos pénztárnoka" ügyében. Szabadlábra helyezése után az ügyvéd elsőként a korábbi miniszterelnökkel egyeztetett - tette hozzá.



Budai Gyula úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc és az MSZP teljes védelmet ad egy köztörvényes bűnözőnek, egy "durva adócsalónak". Ebből is látszik, hogy a korábbi kormányfő és a baloldal "legmagasabb politikai szinten jóváhagyott korrupciós ügyéről" van szó - jelentette ki.



Azok, akik tudhatnak róla, valójában mi folyt a bűnszervezetben, hová tűnhettek az ellopott milliárdok, valószínűleg nem mernek beszélni és vallomást tenni, hiszen azt láthatják, hogy Gyurcsány Ferenc és az MSZP falaz Czeglédy Csabának. Ezért a Fidesz azt kéri az ügyészségtől, adjon tanúvédelmet ezeknek az embereknek - nyomatékosította a képviselő.



Úgy vélekedett, ennek köszönhetően talán többen merik feltárni a valóságot, elmondani, valójában milyen munkát végzett a Czeglédy Csaba irányította bűnszervezet, milyen kapcsolat áll fenn Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc és az MSZP között.



Egy újságíró felidézte a Demokratikus Koalíció (DK) hétfői közleményét, amelyben az ellenzéki párt azt írta, pert indít Budai Gyula ellen. A fideszes politikus úgy reagált: azt gondolja, a mostani sajtótájékoztató miatt is beperlik majd. Utalt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy januári végzésére, amely két kijelentését vizsgálva arra jutott, hogy azok kritikai véleménynek tekinthetőek, és nem acsarkodóak vagy trágárak. Ezért Budai Gyula nem sértette meg sem Czeglédy Csaba, sem Gyurcsány Ferenc, sem más személyiségi jogát, és nem követte el a rágalmazás vétségét. A bíróság bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.



A fideszes képviselő "szemenszedett hazugságnak" nevezte a DK közleményét. Az ellenzéki párt azt írta, számtalan pert nyert ellene az elmúlt években, miközben Budai Gyula szavai szerint egyet sem. Korábban egy a sukorói telekcserével kapcsolatos eljárásban adtak igazat Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordon korábbi miniszterelnöknek, a DK azonban nem nyert pert - mondta, hozzáfűzve: teljesen megfelel tehát a valóságnak, hogy hazudnak reggel, délben és este.



Arra a kérdésre, hogy az Elios-ügyben, amelyben nem hatmilliárd forintról van szó, hanem a kétszereséről, nem kérik-e az ügyészség gyorsaságát, Budai Gyula úgy felelt: egyrészt a kérdés nem teljesen helytálló, mert ott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomoz, másrészt a nyomozóhatóság egy megfelelő nyomozati terv alapján dolgozik. Szavai szerint a Czeglédy-ügyben csaknem két éve tart a nyomozás, és tizenhét embert gyanúsítanak. Arra kérte az újságírót, hogy a legfőbb ügyészt kérdezze, ő majd megmondja, mi a jelen állás.



Egy másik felvetésre, amely szerint a 24.hu portálnak több ügyvéd azt nyilatkozta, már most őrizetbe vehetnének többeket az Elios-ügyben, a fideszes politikus azt mondta, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlásokat fogalmaz meg egy jelentés alapján. Utána az adott tagállam dönti el, hogy indít-e eljárást. A Legfőbb Ügyészség nyomozást rendelt el, és amíg nincsenek gyanúsítottak, teljesen felesleges "fikciókat felállítani" - fogalmazott.



Ellenzéki pártok rezsicsökkentési javaslataira reagálva Budai Gyula hangsúlyozta: a szocialistáknak nyolc évük volt arra, hogy valóra váltsák az ígéreteiket, mégsem tették. Amikor hatalomra kerültek, háromszorosára emelték az energia árát - fűzte hozzá.