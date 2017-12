Fidesz: a szocialisták felháborítóan alacsony fizetést adtak az egészségügyben dolgozóknak

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő azt mondta, napi két orvos hagyja el az országot, ezért drasztikus, minimum 40 százalékos béremelésre van szükség, amelyet költségvetési átcsoportosítással, a "luxuskiadások" megszüntetésével, az oligarchák megadóztatásával nevezte megvalósíthatónak. Beszélt arról is, hogy az egészségügy lényegében fizetőssé vált, 900 milliárdot költenek ilyen szolgáltatásokra.



A Fidesz reagálásában azt írta, a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével éppen a szocialisták akarták fizetőssé tenni az egészségügyet. "Gyurcsányt és a szocialistákat" sem az egészségügyi dolgozók, sem a betegek nem érdekelték, kizárólag üzletelni akartak az egészségügy - olvasható a közleményben.



A polgári kormány ezzel szemben a közlés szerint 2010 óta 400 milliárd forintot fordított az egészségügyi dolgozók béremelésére: az ápolók bére 2016 és 2019 között 65 százalékkal emelkedik, a mentősöké ennél is nagyobb mértékben, a szakorvosok és szakgyógyszerészek bére két év alatt 207 ezer forinttal nőtt. Több pénzt kapnak a rezidensek, a védőnők, a háziorvosok és házi gyermekorvosok is. 2010 óta pedig félezer új mentőautót állítottunk szolgálatba és minden évben 100 új mentőautó beszerzését tervezzük. Országszerte megújulnak a kórházak, rendelők, mentőállomások, és elkezdődött Budapest legnagyobb kórházfejlesztési programja - részletezte a Fidesz közleményében.