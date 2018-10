Fidesz: a szocialisták a mostani dupláját költötték

A szocialisták kormányzásuk alatt a mostani dupláját költötték az állami vezetők egészségügyi ellátására - közölte a Fidesz szerdán az MTI-vel.



A párt arra reagált, hogy Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője bejelentette, népszavazást kezdeményeznek a miniszterek, államtitkárok egészségügyi VIP-ellátásának megszüntetéséről.



A Fidesz közleményében emlékeztetett rá: az állami vezetői juttatásokat - ahogy a szocialisták kormányzása alatt - most is jogszabály rögzíti.



"Gyurcsány és a szocialisták kormányzásuk alatt a mostani dupláját költötték az állami vezetők egészségügyi ellátására" - tették hozzá.



Megjegyezték: "most azok a szocialisták beszélnek, akik kormányzásuk alatt a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetéséről, valamint a kórházak bezárásáról bezzeg nem kérdezték meg az embereket".



Hozzátették: miközben a szocialisták "a saját zsebüket tömték, az egészségügytől és az egészségügyi dolgozóktól mindig csak elvettek".



A Fidesz 2010 óta pótolja az egészségügytől korábban elvett pénzeket, fejleszti a kórházakat és béremelést ad az egészségügyi dolgozóknak - jegyezte meg a nagyobbik kormánypárt.