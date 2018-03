Fidesz: a Soros-hálózat már külföldi szervezeteken keresztül is be akar avatkozni a magyar belpolitikába

A Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy Soros György és a hozzá köthető civilek már illegitim módon, antidemokratikus eszközökkel külföldi szervezeteken, minisztériumokon, kormányokon keresztül akarnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra, befolyásolni a magyar belpolitikát - jelentette ki a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője hétfőn újságírók előtt.



Gulyás Gergely szerint egyre több bizonyíték utal erre, például a Jerusalem Post által közölt írás, valamint egy hangfelvétel, amelyről az érintett, Soros György által támogatott szervezet vezetője elismeri, hogy ő hallható rajta. Hozzátette: ezek minden eddiginél durvább együttműködést, konspirációt feltételeznek, azt, hogy egy magyar állampolgár a saját hazájával szemben egy másik kormányhoz fordul, hogy Magyarországon működő és munkahelyeket teremtő cégeket próbáljon a saját politikai céljaira felhasználni.



A magyar közügyekről Magyarországon, a magyar választóknak kell dönteniük - szögezte le.



Rámutatott a Magyar Idők által közöltekre, amelyek szerint ezen szervezetek olyan illegális adatbázis építésére törekednek, méghozzá titokban, ami az illegális bevándorlók Európába jutását segíti.



Szólt arról a hangfelvételről is, amely szerint Farkas Gergely, a Jobbik képviselője anyagi ellenszolgáltatást kínál cserébe az LMP egyik jelöltjének visszalépéséért. Gulyás Gergely elmondta: ha az ügyben nem indul hivatalból eljárás, a Fidesz tesz feljelentést.



Kijelentette: ez egyértelműen a választás rendje elleni bűncselekmény, ami megengedhetetlen. Felszólította a Jobbikot, hogy tartózkodjon a további hasonló cselekedetektől, de közölte azt is: Farkas Gergelynek szerinte vissza kellene lépnie a jelöltségtől, ha valóban ő hallható a felvételen.



Úgy fogalmazott: a Jobbik "anyagilag el van eresztve" a Simicska Lajossal kötött szövetsége eredményeként, és most jó eséllyel ezekkel a forrásokkal próbálja elérni politikai ellenfeleinek visszalépését.



Mindez eddig a magyar politikában ismeretlen eszköz volt - tette hozzá, elfogadhatatlannak nevezve, hogy demokratikus politikai küzdelemben az számítson, kinek van több pénze.



Kijelentette: eddig nem volt érthető, miért találkozik a választás előtt Szél Bernadett LMP-társelnök és Vona Gábor, a Jobbik elnöke, hogy a választás utáni együttműködésről tárgyaljon, de - mint fogalmazott - már látható Vona Gábor szándéka.



Arra a felvetésre, miszerint Hadházy Ákos LMP-társelnök szerint pártját két fideszes is megkereste hasonló ügyben, Gulyás Gergely azt mondta: "nem tudom, hogy Hadházy Ákos megszokásból hazudik-e vagy a konkrét esetre külön készült egy valótlan állítással", de azt szerinte könnyű belátnia még talán Hadházy Ákosnak is, hogy a Fidesznek nem érdeke az LMP-s jelöltek ilyen jellegű visszalépése.



Kijelentette azt is: arról a Fidesznek nincs tudomása, hogyan készült a felvétel, de egyértelműnek ítélte, hogy a titkosszolgálatoknak ahhoz nincs köze, mivel törvény írja elő számukra a működés rendjét, politikai vitákba pedig nem avatkoznak be.



Közölte azt is: a Rogán Antal miniszter szabadalmához köthető cég ellen nem vizsgálódhat az OLAF, mivel a társasághoz sem uniós, sem hazai közpénz nem került.