Fidesz: a magyar ellenzéki EP-képviselők a bevándorláspárti oldalra álltak

A Fidesz szerint a magyar ellenzéki európai parlamenti (EP) képviselők már választottak és a bevándorláspárti oldalra álltak a bevándorlást pártoló és ellenző politikai erők küzdelmében. Hidvéghi Balázs , a párt kommunikációs igazgatója csütörtökön Budapesten újságíróknak azt mondta, az EP-választás közeledtével egyre élesedik a vita a bevándorlást pártoló és ellenző politikai erők között és a magyar ellenzéki EP-képviselők a bevándorláspárti oldalra álltak.Mint mondta, nemcsak a Sargentini-jelentés megszavazásakor volt ez világos, hanem az elmúlt évben is megszavaztak minden, a migráció elősegítését támogató brüsszeli javaslatot. Jávor Benedek és Meszerics Tamás EP-képviselők legkevesebb 16 alkalommal szavaztak meg olyan bevándorláspárti javaslatot az EP-ben, amelyek mind arra irányultak, hogy még több migránst hozzanak be Európába - jelentette ki. Hozzátette: a magyar emberek akaratával szembemenve a képviselők támogatták a kötelező kvótát, az áttelepítési programokat, a migránsok családegyesítését.Megjegyezte: nemcsak megszavazták a Magyarországot elítélő Sargentini-jelentést, de Ujhelyi István és Niedermüller Péter is elbüszkélkedett vele, hogy egész dokumentumkötetet adott át Sargentininek, hogy elősegítse Magyarország lejáratását.Hidvéghi Balázs szólt arról is: a Jobbik és az LMP képviselői sem álltak ki Magyarország mellett, "sunnyogtak és lapítottak", és ugyan nem szavazták meg a jelentést, de tartózkodó szavazatukkal elősegítették, hogy a javaslat "átmenjen".A jövőben is számítani lehet arra, hogy az ellenzéki EP-képviselők minden bevándorláspárti javaslatot támogatni fognak, így azt, hogy a határvédelmet elvegyék a tagállamoktól, hogy a menekültügyi eljárásokat Brüsszelben folytassák le, hogy állandó betelepítési program induljon, s hogy legalizálják a migrációt - jelentette ki.Hozzátette: az ellenzéki EP-képviselők azt is támogatják, hogy ne legyenek büntethetők az embercsempészekkel együttműködő civil szervezetek, és, hogy több uniós forrást kapjanak az embercsempészekkel együttműködő Soros-szervezetek.Az ellenzéki EP-képviselők a bevándorláspárti oldalra álltak, és ha rajtuk és a bevándorláspárti brüsszeli eliten múlik, nemcsak folytatódik, hanem fel is gyorsul Európa migránsokkal való elárasztása - jelentette ki.A kommunikációs igazgatót kérdezték azzal kapcsolatban, hogy Gréczy Zsolt (DK) csütörtöki sajtótájékoztatóján az országos rendőrfőkapitány szavait idézve azt mondta, nincs tömeges migrációs nyomás Magyarországon, és a kormány "fantomveszedelemmel riogat". Hidvéghi Balázs közölte: Gyurcsány Ferencékről és a pártjukról tudható, hogy bevándorláspártiak és az a céljuk, hogy minél több migránst hozzanak be az országba, ezért támadják a határkerítést és azt, hogy védekezünk. Magyarország azért biztonságos ország, mert védekezik, és elutasítja a brüsszeli terveket. A DK ezeket megvalósítaná - jegyezte meg.