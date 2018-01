Fidesz: a kormány februárban terjessze a parlament elé a ˝Stop Soros˝ törvénycsomagot

A Fidesz azt kéri a kormánytól, hogy februárban terjessze a parlament elé a "Stop Soros" törvénycsomagot, hogy az Országgyűlés tárgyalni tudja azt - közölte Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő szombati budapesti sajtótájékoztatóján.



Budai Gyula azt mondta: még egy nap sem telt el a törvénycsomag társadalmi vitára bocsájtása óta, de a "Soros-szervezetek" már támadják azt. Úgy fogalmazott: az kiabál, akinek a háza ég, valószínűleg a "Soros-szervezetek" magukra ismertek, mint bevándorlást szervező, migrációt segítő tömörülések.



A "Stop Soros" törvénycsomag ellen azok emelték fel elsőként a szavukat, akik támadják a kormány bevándorlás-politikáját, akik szervezik és elősegítik a migrációt és akiket Soros György pénzel - jelentette ki, megnevezve a Magyar Helsinki Bizottságot, az Amnesty Internationalt és a Társaság a Szabadságjogokért szervezetet.



Kifejtette: a "Soros-szervezetek" jelentették fel Magyarországot több alkalommal Brüsszelben, ők azok, akik a kerítés és a magyar kormány bevándorlás-politikája miatt tüntetést szerveztek, ők azok, akik kezdettől fogva támadják a jogi határzárat, a tranzitzónákat, és a magyar határvédelmet, az ott szolgáló rendőröket. Ők azok, akik támadták a kvóta-népszavazást, a "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultációt, akik Ahmed H. szabadon bocsátását követelik, s nyakig benne vannak a "migránsbizniszben", s akik nem hajlandóak közölni, mekkora összeget kapnak külföldről - sorolta. Megjegyezte: ezen szervezetek készítették elő a Magyarországot elítélő uniós parlamenti határozatot, "Soros-jelentést" is. Hozzátette: sajtótájékoztatójukon azt hazudták, hogy a törvénycsomag valamennyi civil szervezetre vonatkozik, ez nem igaz.



A "Stop Soros" törvénycsomag kizárólag a bevándorlást szervező, finanszírozó, a migrációt elősegítő szervezetekre vonatkozik - hangoztatta. Megerősítette: a törvénycsomag arról szól, Magyarország nem akar bevándorló ország lenni, nem akarnak befogadni migránsokat, nem engedik be a gazdasági és illegális bevándorlókat. Kérdésre a kormánypárti politikus a törvény alkalmazásáról, illetve arról, ha az érintett szervezetek nem regisztrálnának, azt mondta: a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, azokat mindenkinek be kell tartania. Minden jogszabályban vannak szankciók, amelyek rögzítik, mi várható, ha valaki a törvényt nem tartja be - tette hozzá Budai Gyula. További felvetésre közölte: a Soros György által támogatott civil szervezetek az első pillanattól a kerítés lebontása mellett rakták le voksukat, ez az egyik fő programpontjuk, és az általa adott utasításokat hajtják végre. Arra a kérdésre, hogy a Czeglédy Csaba érdekeltségébe tartozó cég hitelével összefüggésben piacfelügyeleti eljárást indított a jegybank, felidézte: tavaly október végén tett bejelentést a Magyar Nemzeti Banknál. Ezt az MNB megvizsgálta, s arról tájékoztatta: alapos gyanú van arra, hogy az Altus Zrt. jogszabályi engedély nélkül folytatott pénzügyi tevékenységet.



Két lehetőség van: ha megállapítják, hogy jogosulatlanul folytatta a tevékenységet, vagy eltiltják, vagy büntetőfeljelentést tesznek. Ő - ha megkapja a jegybank vizsgálatának eredményét - soron kívül büntetőfeljelentést tesz - jelezte. A diákok előző napi tüntetésére reagálva közölte: Magyarországon demokrácia, sajtó- és szólásszabadság van, mindenért lehet tüntetni. Az egyik legfontosabb dolog, hogy az oktatás szereplői a tanárok, a diákok, és a szülők között meglegyen a megfelelő párbeszéd - jelezte Budai Gyula.