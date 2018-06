Fidesz: a biztonságos növekedést és a gazdaságfejlesztést célozza a 2019-es büdzsé

A biztonságos növekedés és a gazdaságfejlesztés költségvetésének nevezte a 2019-est Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselő kedden Budapesten újságíróknak.A politikus kifejtette: 2010 óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, visszafizette az IMF-hitelt, kikerült a túlzottdeficit-eljárás alól, és a hitelminősítők is megerősítették, hogy a magyar gazdaságpolitika jól működik. Az európai uniós összevetésben is jó gazdasági növekedésben minden magyar ember munkája benne van, és elmondható, hogy 2018-ra a magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában - tette hozzá.A jövő évi költségvetés 4 százalék feletti bővüléssel számol, a növekedés fenntartásának ösztönzése érdekében pedig mintegy 4 ezer milliárd forint értékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházást és fejlesztést terveznek - közölte Szűcs Lajos.Arról is beszámolt, hogy a hazai vállalkozások gazdasági versenyképességének javítása érdekében a munkát terhelő adók és járulékok további csökkentését is tervezik, így a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019-ben várhatóan 2 százalékponttal 17,5 százalékra csökken. Ez mintegy 260 milliárd forintot hagy majd a munkaadóknál - jegyezte meg a Fidesz képviselője.Hozzáfűzte: továbbra is a magyarországi vállalkozások fizetik Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját.A kis- és középvállalkozások növekedési esélyeit több más intézkedéssel is segíteni akarják, például az ipari termelést segítő támogatásokkal, finanszírozási forrásokhoz jutással, a vállalati környezet és a szakképzés fejlesztésével, valamint a kutatási források céltudatosabb felhasználásával - mondta Szűcs Lajos.Úgy összegzett: a 2019-es kiszámítható, tervezhető és betartható költségvetése lesz Magyarországnak.A költségvetési törvényjavaslat általános vitája szerdán kezdődik az Országgyűlésben, a zárószavazása várhatóan július 20-án lesz.