Fidesz: a baloldal mindig a külföldi üzleti érdekeket védi

A Fidesz szerint a baloldal mindig a külföldi üzleti érdekeket védi. Így reagált a nagyobbik kormánypárt a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának kivezetéséhez kapcsolódó ellenzéki nyilatkozatokra.



A Fidesz közleményében azt írta: "Gyurcsány és a szocialisták mindig akkor szólalnak meg, amikor egy külföldi bankot vagy multinacionális céget érdeksérelem ér". Most is, amikor a német Fundamenta érdekei sérülnek, a külföldiek extraprofitja csökken, "Gyurcsányék és az MSZP azonnal színre lépnek" - tették hozzá.



A Fidesz szerint a lakástakarék az utóbbi években "csak nevében szólt lakásról". Miközben a lakástámogatások háromnegyedét erre a célra fordította a kormány, lakás ebből alig épült - áll a közleményben. A cégek ennek ellenére 60 milliárd forint extraprofitot tettek zsebre, tehát még az állami támogatás egy részét is profitként zsebelhették be.



Céljuk - mint írták - az, hogy a lakáskasszák extraprofitja helyett minden támogatást a családok otthonteremtésére és a családi otthonteremtési kedvezményre (csok) fordítsanak. A csok-ból öt év alatt több lakás épült, mint a lakástakarékokból tíz év alatt - hangsúlyozták, hozzátéve: a Nemzeti Otthonteremtő Közösségek eleve lakásépítésre jöttek létre, amíg lakásokat építenek, támogatásuk indokolt.



Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban határozott a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának kivezetéséről. A döntés nem érinti a már megkötött lakás-előtakarékossági szerződéseket, az állami támogatás a törvény hatályba lépését követően megkötött, illetve meghosszabbított szerződések esetében nem jár majd.



Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta: a Fidesz már megint letisztítja magának a piacot, ezúttal a lakás-takarékpénztárak területén.



A DK-s Gréczy Zsolt úgy fogalmazott: a lakás-takarékpénztárak "kivégzése" bűncselekmény azokkal szemben, akik úgy gondolják, hogy lehet tisztességesen gyarapodni, érdemes félretenni egy kis pénzt.