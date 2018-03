Fidesz-KDNP: ˝Soros emberei˝ migránsokat telepítenének az üres magánlakásokba

A Fidesz-KDNP szerint "Soros emberei" arra készülnek, hogy migránsokat telepítsenek az üresen álló magánlakásokba.A kereszténydemokrata Hollik István egy kedden a Fidesz.hu-nak nyilatkozva arról beszél, hogy Vágó Gábor , az LMP politikusa azt kezdeményezte, írják össze az üresen álló 150 ezer magánlakást. A képviselő úgy fogalmazott: meggyőződésük, hogy Vágó Gábor mindezt Karácsony Gergely , az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének megbízásából tette. "Ő összeírja, Karácsony Gergely pedig ezekbe az üresen álló lakásokba migránsokat telepítene be" - mondta Hollik István. Szavai szerint Nyugat-Európában is először tömegszállásokon helyezték el a migránsokat, majd miután azok megteltek, lakásokba.A kormánypárti képviselőjelölt szerint ha április 8-án "Soros emberei" kerülnek hatalomra, akkor nemcsak laktanyákba illetve állami és önkormányzati ingatlanokba, hanem üresen álló magánlakásokba is migránsokat fognak telepíteni.