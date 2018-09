Fidesz-KDNP: nem hagyjuk, hogy a határvédelem elvételével zsaroljanak

A Sargentini-jelentésre válaszul benyújtott kormánypárti határozati javaslat a Fidesz-frakció szóvivőjének közlése szerint arról szól, hogy Magyarország nem hagyja zsarolni magát a határvédelem ügyével.



Halász János kedden újságírókkal közölte, a Fidesz-KDNP frakciószövetség megtárgyalta, és az Országgyűlés elé került a határozati javaslat, amelyet válaszul küldenek a "brüsszeli bevándorláspárti politikusok zsarolására".



A Sargentini-jelentés ugyanis egy zsarolás, amelynek az a célja, hogy elvegyék Magyarországtól a határvédelem jogát - értékelt.



"Mi pedig nem hagyjuk, hogy a határvédelem elvételével zsaroljanak" - mondta Halász János, hozzátéve: erről szól a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslat.



Elmondta: a javaslatban felszólítják a kormányt, hogy ne engedjen a zsarolásnak, és ne engedje, hogy elvegyék Magyarországtól a határvédelem jogát.



Emlékeztetjük a brüsszeli bevándorláspárti politikusokat, hogy Európa határait és az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni - folytatta.



Halász János szerint Magyarország, ahogy történelmében oly sokszor, az elmúlt években is Európa határait védte, és megdöbbentő, hogy az Európai Parlament bevándorlást támogató képviselői ezért elítélik.



Kiemelte: a javaslatban kijelentik, hogy Magyarország most is maga védi határait. Fenn fogjuk tartani a kerítést, és nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határvédelem jogát - nyomatékosította.



Közölte, emellett felkérik a kormányt, hogy utasítsa vissza a Magyarország elleni rágalmakat.



Örömmel látták - jegyezte meg a szóvivő -, hogy egy hétfői kormánydöntés alapján jogi lépések lesznek a csalással elfogadott jelentés miatt.