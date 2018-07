Fidesz-KDNP: Brüsszel megint a migránsokat akarja támogatni az európai emberek helyett

Brüsszel megint a migránsokat akarja támogatni az európai emberek helyett - értékelte a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője az Európai Bizottság azon javaslatát, amely szerintaz Európai Unió az úgynevezett ellenőrzött központok létesítését vállaló tagállamok számára.Hollik István szerdán újságíróknak nyilatkozva egyértelműen migránspártinak nevezte a javaslatot, és azt mondta: a Fidesz-KDNP arra kéri a kormányt, hogy határozottan utasítsa el a kezdeményezést.A javaslat újra azt bizonyítja, hogy Brüsszel nem a migráció megállításán, nem a határvédelem megszervezésén, megerősítésén dolgozik, hanem azon: hogyan hozza be és aztán ossza szét a tagállamok között a migránsokat, amelyet már pénzügyi eszközökkel is ösztönözne - értékelt."Mi azonban úgy gondoljuk, hogy az európai emberek pénzét nem a bevándorlókra, hanem az európai emberekre kell költeni" - jelentette ki."Bármennyiért is akarja Brüsszel megvásárolni a tagállamokat, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, hazánkból nem fognak bevándorlóországot csinálni" - szögezte le.A javaslat szerinte azt bizonyítja, hogy az európai emberek véleménye még mindig nem jutott el az Európai Bizottsághoz, hiszen nem lezárni akarják a határokat, hanem menedzselni a migránsok áthaladását azokon.A kezdeményezéssel ösztönözni akarják a tagállamokat a már Európában lévő migránsok befogadására - mutatott rá Hollik István, hangot adva annak, hogy a Fidesz-KDNP az alapvető irányt tartja rossznak. Nem menedzselni kell a migrációt, átengedni a migránsokat a határokon, hogy aztán az európai emberek fizessenek utánuk, hanem az unió határain kívül kell elbírálni menedékkérelmüket - jelentette ki.