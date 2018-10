Ferenc pápa elismerősen szólt Magyarországról

Magyarországon tanuló, üldözött keresztény fiatalokkal találkozott szerdán a Vatikánban Ferenc pápa.



Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára az MTI-nek elmondta: az egyházfő méltatta a magyar kormánynak a világban üldözött keresztények megsegítését célzó programját.



Azbej Tristan elmondta, a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatáson lehetősége volt bemutatni az egyházfőnek húszat azon ösztöndíjasok közül, akik a program keretében tanulnak Magyarországon. Az államtitkár beszámolt a pápának a magyar kormánynak az üldözött keresztény közösségek megsegítéséért végzett munkájáról.



Ferenc pápa "azt mondta, nagyon mélyen megérinti az, amit a magyar kormány tesz, elismerését és örömét fejezte ki, hogy ilyen bátor fiatalokkal találkozhat" - hangsúlyozta Azbej Tristan. Hozzátette: a fiatalok azért tanulnak Magyarországon, hogy felvértezzék magukat európai szintű tudással, s utána visszatérjenek a Közel-Keletre és Afrikába, hogy közösségeik újjáépítésében segítsenek.



Azbej Tristan elmondta: a magyar kormány ösztöndíjprogramja, amely szerves része a Hungary Helps magyarországi humanitárius programnak, a második évéhez érkezett, és csaknem kétszáz fiatalnak ad lehetőséget Magyarországon tanulni.



Az államtitkár megjegyezte, a Vatikánban a fiatalokról zajló püspöki szinódus is alkalmat nyújt a figyelemfelhívásra, hogy a keresztélység a legüldözöttebb vallás a világon. "Magyarország példaként tudja felmutatni kormánya valóban úttörő programját a világban üldözött keresztények megsegítésére" - jelentette ki Azbej Tristan.



Ferenc pápa Irakból, Libanonból, Pakisztánból, Nigériából, Egyiptomból érkezett és Magyarországon tanuló fiatal keresztényekkel találkozott. A pápa körbevette magát a fiatalokkal és kezébe fogta a magyar zászlót, így készített velük közös fotót a Szent Péter bazilika előtt.



Az öt fiatal nő és tizenöt fiatalember kedd este a Vatikán tőszomszédságában megnyitott Kereszt-tűzben, keresztényüldözés a Közel-Keleten című magyar kiállításon is részt vett röviden beszámolva személyes életútjukról és közösségük sorsáról. Egy iraki keresztény fiatalember azt mondta: "ott, ahol egykor sok város volt, már csak egy maradt, és a korábbi sok templomból is már csak egy áll". Felszólalt III. József Ignác antióchiai szír pátriárka is kijelentve, hogy a fiatalok Magyarországon új otthonra, keresztény vendégszeretetre és reményre találtak.



A Rómában zajló kétnapos magyar programsorozat keretében szerda este levetítik az Övék a mennyek országa című magyar dokumentumfilmet a közel-keleti keresztény közösségekről.