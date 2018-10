Fémdarabok is kerültek a csokiba mártott goji bogyók mellé

Kép forrása: Nébih

Az Egyesült Királyság bejelentése szerint – vállalati önellenőrzés során – fémdarabokat találtak az egyik, csokoládéba mártott nyers goji bogyó termékben, amelyből Magyarországra is érkezett – figyelmeztetett a Nébih A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a RASFF rendszeren keresztül értesült a riasztásról.A termékek adataiA termék megnevezése: Nyers csokoládés csemege - Goji BogyóMárka név: The Raw ChocolateGyártó: The Raw Chocolate Company (Egyesült Királyság)Forgalmazó: Food Therapy MarketKiszerelés: 28 g tasak (MMI: 2019.02, 2019.03, 2019.04.)Kiszerelés: 125 g tasak (MMI: 2019.02, 2019.03, 2019.04.)RASFF referenciaszám: 2018.2806A gyártó cég visszahívta az érintett termékeket, amelyekből 11 országba – köztük Magyarországra is – szállítottak.A Nébih arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben üzletben vagy webáruházon keresztül vásároltak a fenti azonosítókkal ellátott termékből, ne fogyasszák azt el.