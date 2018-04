Feltöltőkártyások figyelem! Idén is lesz adategyeztetés.

Az előrefizetős SIM-kártyával mobiltelefont használóknak törvényi előírás alapján idén is kötelező az adategyeztetés szolgáltatójukkal - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfői, az MTI-nek elküldött közleményében. A tavalyi számok alapján idén körülbelül 3,5 millió SIM-kártya adategyeztetése várható. Hozzátették: ha az ügyfelek figyelmen kívül hagyják a szolgáltatóktól idén érkező, adategyeztetésre vonatkozó SMS-eket - és így elmulasztják az adategyeztetést -, kártyáikra megszűnhet az előfizetés.



Az idei adategyeztetés határideje minden kártyatulajdonos számára más és más. Az időpont attól függ, ki mikor kötötte meg szerződését. Az adategyeztetést a szerződéskötéstől számított fordulónapig kell elvégezni - közölte az NMHH. A közleményben emlékeztetnek: a hírközlési törvény szerint 2017-ben június 30-ig, majd azután évente kell szolgáltatójukkal egyeztetniük adataikat a feltöltőkártyás előfizetéssel rendelkezőknek. Aki annak idején év elején kötött szerződést a szolgáltatójával, az idei egyeztetés már most aktuális lehet, hiszen 2018-tól az adminisztrációt a szerződéskötéstől számított fordulónapig kell intézni.



Ez mindenkinél eltérő időpontot jelent annak függvényében, hogy ki mikor kötött szerződést, vagyis az adategyeztetések ez évtől folyamatosan zajlanak. Az NMHH arra kéri az előrefizetős SIM-kártyás ügyfeleket, hogy ha a szolgáltatójuk SMS-ben értesíti őket az aktuális adategyeztetésről, tegyenek ennek eleget a törvényi előírásoknak megfelelően - annak ellenére, hogy a tavalyi adminisztráció óta még nem telt el egy év.



Azokat az előrefizetős kártyákat, amelyekre nem történik meg határidőben az adategyeztetés, a szolgáltatóknak ki kell kapcsolniuk. Az adategyeztetés mindhárom nagy szolgáltatónál online is elvégezhető a cégek honlapján. Fontos, hogy csak a szolgáltató SMS-értesítése után kell elvégezni az adategyeztetést. A hatóság és mindhárom szolgáltató saját honlapján egységesen /adategyeztetes fül alatt tette és teszi közzé a tudnivalókat az egyeztetésről.