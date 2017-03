Felszámolják az embertelen börtönállapotokat

A lap emlékeztet arra, hogy Székely László, az alapvető jogok biztosa az elmúlt két évben ellenőrizte a fegyintézeteket és egyebek mellett a zárkák méretét, a mosdók állapotát és a bánásmódot tette szóvá jelentésében.



A cikk szerint a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében felújították a zárkákat és a mosdókat, és előbbiekben kamerákat helyeztek el, továbbá konditermet alakítottak ki. Az intézményben megnőtt a reintegrációs tisztek száma is. Megkezdődött a tököli rabkórház felújítása is, a víz- és csatornahálózat teljes cseréjére és a vizesblokkokra mintegy 200 millió forintot fordítottak. A kaposvári börtönnél tapasztalt, jogsértőnek talált motozási gyakorlaton is változtatnak, az igazságügyi tárca februárban megküldte az erre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatát az ombudsmani hivatalnak.



A lap ugyanakkor azt is írja, hogy az ombudsman vitatta a meghatározott fokozatnál szigorúbb fogva tartást a kórházban egyes esetekben, azonban a tárca nem tartotta indokoltnak a változtatást.