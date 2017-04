Felmondta a kollektív szerződést az Operaház

Felmondta a hatályban lévő kollektív szerződést a Magyar Állami Operaház vezetése, amely egyúttal új megállapodás megkötésére törekszik az érdekképviseletekkel. A dalszínház vezetésének lépése ellen közleményben tiltakozott az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ).Az Opera vezetése hétfői közleményében hangsúlyozta, hogy a szerződés rendes, szabályozott felmondásával élt és a vonatkozó jogszabályok szerint a megállapodás felmondását nem kell indokolni. A kollektív szerződés ráadásul nem szűnik meg azonnal, hanem még négy hónapig változatlanul él.Hozzátették: új megállapodás megkötésére törekszenek, új verziót kínáltak a szakszervezeteknek. Ha ezt sikerül a négy hónapos felmondási idő letelte előtt megállapodássá tenni, akkor nem maradnak kollektív szerződés nélkül a dolgozók.

A közlemény szerintAz Opera dolgozói csak az elmúlt három hónapban 850 millió forintos éves értékben kaptak beépülő fizetésemelést úgy, hogy az intézmény maga mérlegelte dolgozóinak helyzetét és nem a szakszervezetek követelték ki azt - áll a közleményben, amely szerint az ODFSZ fő működési területét jelentő operai énekkar átlagkeresete az elmúlt öt esztendőben 62 százalékkal emelkedett, munkamennyiségük éves viszonylatban nem nőtt, próbatermük megújult.Az intézmény álláspontja szerint, így terheik nemhogy növekedni, de jelentősen csökkenni fognak. Ugyanakkor a módosított munkaszervezést követelő időszakban a szabad hétfő nem garantálható.és 2018-ban második lépcsős bérfejlesztést jelentett be - fogalmaznak az összegzésben, amely szerint az Opera közalkalmazottainak mindössze 15 százalékát képviselő ODFSZ tiltakozó közleménye számos ponton tartalmaz valótlanságot.A szakszervezet hétfőn az MTI-hez is eljuttatott közleményben kifogásolta Ókovács Szilveszter főigazgató pénteki intézkedését, "mellyel az alig több mint két éve, 2014 decemberében általa is aláírt és azóta a rendszeres tárgyalások eredményeként, közös akarattal, többszörösen módosult kollektív szerződést váratlanul, indoklás, és a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése nélkül felmondta"., mivel megszűnnek azok a munkáltatási szabályok, amelyek korlátokat szabtak annak, hogy a munkáltató mentálisan és fizikailag "tönkretehesse" munkavállalóit "pillanatnyi vagy rövidtávú érdekei" miatt. Mint fogalmaznak, évtizedek óta megszerzett jogok kerülhetnek veszélybe, például a megszokott és a kollektív szerződésben szabályozott nyári üzemszünet, valamint a hétfői kötelező pihenőnap is.Az ODFSZ követeli a főigazgatótól a "méltatlan diktátum" haladéktalan visszavonását. Mint írják, ellentétes esetben a szervezet a törvényben garantált jogaival élve a végsőkig elmegy tagjai védelme érdekében.