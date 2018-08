Felkészültek a boltok az iskolakezdésre, az iskolaszerek közül a legfontosabb a jó iskolatáska kiválasztása - olvasható a Magyar Hírlap szerdai számában. Az augusztus 20. utáni két hétben duplájára vagy akár négyszeresére is emelkedhet az üzletek forgalma.



A Pirexnél főszezonnak számít ez az időszak - tájékoztatta a lapot az irodaszereket, taneszközöket, papíráru-írószert forgalmazó cég, hozzátéve, hogy az iskolatáskák vegyesen fogynak, a megfelelő modell kiválasztásánál, különösen a kisebbeknél a mesehősök vonzereje a meghatározó.



Az Interspar áruházaiban is látványosan megnő az iskolai termékek forgalma augusztus elejétől, 20. után pedig megnégyszereződik - közölte a Spar a Magyar Hírlappal. Az iskolakezdés előtti időszakban kibővített választékkal várják a vásárlókat. Az iskolai termékek közül tavaly a legkeresettebbek a füzetek és a füzetborítók voltak. Jelentős igény mutatkozott a rajzeszközök és a rajzpapírok, valamint a tan- és iskolaszerek iránt is.



A Tesco közleménye szerint a legfontosabb a jó iskolatáska kiválasztása: nem elég, hogy a tanszerek beleférjenek, olyan kialakításút érdemes választani, amely óvja a gyerekek hátát.