Feljelentik Bayer Zsoltot uszításért

Bayer, aki mondjuk eddig is számolatlanul szórta a hitványabbnál hitványabb jelzőit, kedden átlépett egy határt, amikor konkrétan fizikai erőszakkal fenyegette meg azokat, akik most CEU-s ügyben tüntetni merészelnek - írja az Index.hu Az "írófejedelem" azt írta: záros határidőn belül utcára fog (fognak?) vonulni, „aztán majd megtapasztaljátok, milyen érzés üldözöttnek és fenyegetettnek lenni. Mondom: már mi is nagyon dühösek vagyunk."Szél Bernadett, az LMP tárelnöke a Facebook-oldalán bejelentette, „Bayer Zsoltot közösség elleni uszítás miatt feljelentjük. Ez való neki, nem a kitüntetés!."