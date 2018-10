Feljelentés a Jobbikban, Simicska gyanús pénze miatt nyomozhatnak

az ő régiójában 8-10 millió forint érkezett a Jobbik pártigazgatóján keresztül,

Bekövetkezett az, ami már egy hete a levegőben lógott. Feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen a Jobbikon belüli gyanús pénzmozgások miatt Szabó Balázs, a párt volt szekszárdi tagja. Szabó úgy tudja,amit a tagok fizettek be a pártkasszába - írja keddi számában a Magyar Idők A helyi önkormányzati képviselő elmondta, az nem volt világos előtte, hogy ezek a pénzek honnan érkeztek, az azonban már körvonalazódik, hogy több száz befizetője is lehetett a Szabó Gábor pártigazgató által küldött összegeknek.Ahogy az Origo is megírta , Simicska Lajos nejlonzacskóban küldte a pénzt a pártnak.

Hogy ezeket a pénzeket miként könyvelte el a Jobbik, egyelőre rejtély.

akik feltehetően még ezen a héten kiállnak, nevüket vállalva.

Fotó: Echo TV

A Simicskától kapott pénzeket Szabó Gábor pártigazgató osztotta szét kilenc regionális vezető között.

társadalmi adakozással kaptak.

A szervezetek tagjainak és azok barátainak kellett támogatásként, postára adva elutalni a Jobbiknak.

Szabó hozzátette, a feljelentésben több tanú neve is szerepel,A gyanús pénzek kiosztásában részt vevő hálózat nagyságáról Szabó azt mondta, országos szintű lehetett, csak az ő régiójában 8-10 millió forintot osztottak le és fizettettek be a tagokkal.Szabó Balázs a TV2-nek magyarázta el először részletesen, hogy miképp terítette a milliárdos médiavállalkozó a pénzt a párton belül.Tekintettel arra, hogy a Jobbiknak 9 régiója van, 90 millió forint is lehet a leosztott, majd a Jobbik pártkasszájába befizetett összeg, ami nagyjából megfelel annak a százmillió forintnak, amelyet a Jobbik állítása szerintSzabó szerint voltak olyanok, akik tényleg segíteni igyekeztek a pártot, ám ők jellemzően 5-10 ezer forint körüli összegeket utaltak. Az Origo saját forrása azt mondta , hogy a Jobbik Fő utcai irodájában történhetett a gyanús pénzek elosztása a kétes eredetű pénzek postai úton történő tisztára mosásával kapcsolatban. Forrásunk szerint már a korábbi kampányokban is alkalmazták ezeket a módszereket a Jobbik vezetői.Az Origo megkeresésére Lomnici Zoltán jogász elmondta, hogy a Szabó által említett adomány átadásának módja alapján felmerülhet a pénzmosás gyanúja.A Jobbik vezetése szerint Szabó Balázs hazudik, ugyanakkor a Magyar Időknek több volt regionális igazgató is megerősítette, ők is találkoztak ilyen jellegű pénzmozgásokkal, de sosem derült fény arra, honnan is jöhettek ezek az összegek – olvasható a Magyar Idők keddi cikkében.