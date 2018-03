Felfüggesztették Czeglédy Csaba mentelmi jogát

Fidesz: az NVB a jogszabályok szerint járt el Czeglédy Csaba ügyében



A Fidesz szerint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a jogszabályoknak megfelelően járt el, amikor úgy döntött, felfüggeszti Czeglédy Csaba mentelmi jogát.



Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a bizottság pénteki ülése után, sajtótájékoztatón azt mondta: az MSZP és a DK továbbra is falaz Czeglédy Csabának, ugyanis a baloldalhoz köthető bizottsági tagok egyértelműen a mentelmi jog fenntartása mellett érveltek. Ez bizonyítja, hogy Czeglédy Csaba továbbra is ezer szállal kötődik az MSZP-hez és a DK-hoz - vélte.



Értékelése szerint a bizottság a hatályos jogszabályok szerint járt el. Egyértelműen megállapítható, hogy egy sokkal korábban indult ügyről van szó, és nincs összefüggésben Czeglédy Csaba képviselő-jelöltségével, jelöltté válásával - mutatott rá a kormánypárti politikus.



Hozzátette: az ügy menete egyértelmű, a legfőbb ügyész indítványozta a mentelmi jog felfüggesztését, az ő térfelén pattog a labda, neki kell indítványt tennie a bíróságnak a kényszerintézkedés elrendelésére, illetve a felfüggesztett nyomozás folytatására.



Budai Gyula kiemelte: egy ilyen súlyú bűncselekménynél, ahol több mint 6,3 milliárd forint az elkövetési érték, teljesen indokolt a kényszerintézkedés, és innentől azok a jogi kiskapuk, amelyek a képviselő-jelöltté válással lehetőséget biztosítanak Czeglédy Csabának az előzetes letartóztatás felfüggesztésére, megszűnnek.

Felfüggesztette Czeglédy Csaba (független) képviselőjelölt mentelmi jogát pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Az NVB határozata szerint a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.Az ülésen négyen szavaztak a felfüggesztésre, ketten ellene.Czeglédy Csaba Vas megye 1. számú egyéni választókerületében, Szombathelyen indul jelöltként, nyilvántartásba vétele csütörtökön vált jogerőssé. Mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta az NVB-nél pénteken, mert a jelölt és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán.A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján lévő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény szerint a képviselő-választáson jelöltként igazolt személyt mentelmi jog illeti meg, vele szemben a büntetőeljárás mindaddig nem folytatható, amíg a mentelmi joga fennáll, ezért a tavaly június 15-től előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását csütörtökön megszüntette a Csongrád Megyei Főügyészség.Az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezése szerint a képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozhatja az NVB elnökénél, a mentelmi jog felfüggesztése esetén a büntetőeljárás folytatható.Az NVB pénteki ülésén négy igen szavazattal - Fábián Adrián választott tag és Litresits András, az MSZP-Párbeszéd delegáltja ellenszavazatával - a jelölt mentelmi jogát felfüggesztette. Az NVB ezzel folytatta a korábban kialakított következetes gyakorlatát, amellyel minden esetben felfüggesztette a jelölt mentelmi jogát, ha a büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény a választás kiírását megelőzően történt és a büntetőeljárás nem állt összefüggésben a választási eljárással.Az ülésen Czeglédy Csaba is szót kapott. Úgy érvelt, alapjoga a választáson indulni, és a szombathelyi választópolgároknak joguk van őt választani, ezeknek a jogoknak az érvényesülését nem akadályozhatja a büntetőeljárás. Mint mondta, nem lehet kétséges, hogy újra kényszerintézkedés alá helyezik, és az NVB-nek mérlegelnie kell, hogy a kényszerintézkedéssel akadályozzák majd őt a választáson való részvételben.A jelölt azt kérte a bizottságtól, mentelmi jogát a magasabb társadalmi érdekre - a választási eljárás zavartalan folytatására - tekintettel ne függessze fel, illetve ha a felfüggesztés mellett dönt, akkor mutasson rá, hogy a mentelmi jog felfüggesztése nem hozzájárulás a büntetőügyben elrendelésre kerülő kényszerintézkedéshez. Hangsúlyozta ugyanakkor: nem kívánja akadályozni a büntetőeljárás lefolytatását.A vitában Fábián Adrián kifejtette, ha felfüggesztik Czeglédy Csaba mentelmi jogát, akkor akár napokon belül visszakerülhet a büntetés-végrehajtási intézetbe, és ezzel "gyökeresen megváltozik" a jelölti státusza, hiszen onnan nem fog tudni klasszikus kampánytevékenységet folytatni, nem veheti ki a részét a választási küzdelemből.Litresits András, az MSZP-Párbeszéd delegáltja arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyészség egy újabb bűncselekmény, gazdasági csalás miatt is meg akarja hallgatni gyanúsítottként a jelöltet, ugyanakkor erre a 2015 óta folyó büntetőügyben - amelyben 8 és fél hónapot előzetes letartóztatásban töltött Czeglédy Csaba - már lett volna módja. Mint mondta, ha eddig tudtak vele várni, akkor várhatnak vele április 8-áig is.Rádi Péter választott tag arról beszélt, nem lát olyan okot, ami miatt el kellene térnie a korábbi gyakorlattól a testületnek. Sasvári Róbert választott tag arra hívta fel a bizottság figyelmét, hogy a mentelmi jog felfüggesztésében kell dönteniük, és nincs ráhatásuk a büntetőeljárásra, egy esetleges újabb kényszerintézkedés elrendelésére.Patyi András, az NVB elnöke hangsúlyozta: a testület nem minősíti az eddigi büntetőeljárás tartalmát, nem döntenek a bűnösségről, a megalapozott gyanú fennállásáról, hanem csak az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény szerint a mentelmi jog felfüggesztéséről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelölt megjelent a bizottság ülésén, ez pedig arra bizonyíték, hogy nem kíván elrejtőzni, de ennek mérlegelése a bíróságra tartozik.Az ülésen részt vett Buday Gyula (Fidesz) országgyűlési képviselő is, aki az ülés kezdete előtt pár mondatot váltott egy korábbi bírósági tárgyalásról Czeglédy Csabával.Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.Czeglédy Csabát a szegedi Csillag börtön Dorozsmai úti épületéből engedték szabadon csütörtök este. Azt mondta, nem akar külföldre szökni.Czeglédy Csaba szerint jogilag helytelen döntést hozott a Nemzeti Választási Bizottság pénteken, amikor a mentelmi jogát felfüggesztette.A szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) , független országgyűlési képviselő-jelölt a testület ülése után újságíróknak úgy fogalmazott: a döntésen nem lepődött meg. Nem tartotta helyesnek a választási bizottság döntését, úgy értékelte: egy egyértelműen kényszerintézkedéssel fenyegetett ellenzéki képviselő esetében annak kellett volna helyt adni, hogy választójoga, illetve a szombathelyi választóknak az a joga, hogy rá szavazhassanak, ne csorbuljon.Jelezte, hogy nem kívánja a büntetőeljárást "megúszni", nem érdeke az eljárás akadályozása. Hozzátette: az az álláspontja, hogy eddig jogtalanul tartották fogva, és erre az NVB mostani döntésével továbbra is lehetőséget ad.Szerinte az előzetes letartóztatás egyik legfőbb oka az volt, hogy a szökésétől tartottak. Mint mondta, annál jobban, mint hogy jelen volt a bizottság ülésén, és kiállt a sajtó elé nem tudja demonstrálni, hogy nem kíván elszökni.Megjegyezte: a büntetőeljárásról szóló törvény alapján nem lehet ugyanabban az ügyben valakit kétszer őrizetbe venni, és kíváncsian várja ebben az ügyben hogyan fogják "teljesen törvényellenesen" az újbóli előzetes letartóztatását indítványozni.Szerinte a mostani kormánypártoknak van félnivalója attól, hogy szabadlábon van, az elmúlt hónapokban több olyan ügy került volna nyilvánosságra, ami teljesen más színben tüntetné fel a Fidesz és a KDNP képviselőit a választók előtt. A büntetőeljárás és a letartóztatása a 2018-as választásokkal állt összefüggésben - jelentette ki, hozzátéve: áll a büntetőeljárás elé, megfogja tudni védeni magát. Közölte: részt kíván venni a választásokon és Szombathelyen a mandátumot meg is kívánja nyerni.Arról, hogy kíván-e fellebbezni, azt mondta: van jogorvoslati lehetőség, szemben az NVB álláspontjával. Jelezte: hétvégén a Kúriához kíván fordulni az ügyben.Czeglédy Csaba újságírói kérdésre azt mondta: még nem találkozott Gyurcsány Ferenccel, a DK elnökével, szerinte erre hétfőn sor kerülhet.Saját magát baloldali érzelműként, félig MSZP-sként, félig DK-sként, utalva a DK kiválásra, "elvált szülők gyermekeként" jellemezte. Mint mondta, ő jelen pillanatban is MSZP-tag, bár tagságát felfüggesztette, mielőtt indult volna. Azzal ugyanis senkinek nem akart problémát okozni, hogy az MSZP vagy a DK színekben méreti meg magát - jegyezte meg.Arra az újságírói kérdésre, hogy hol van az a pénz, amit nem fizetett ki a diákoknak, azt mondta: ha nem akadályozták volna meg cége működését nyáron, akkor az a száznál kevesebb ember, aki nem kapta meg a bérét, már rég hozzájutott volna. Szerinte az a legócskább hazugság volt, hogy több ezer károsult lenne. Sem neki, sem munkatársainak nem volt szándéka arra, hogy az emberek ne kapják meg jogos juttatásukat - tette hozzá. Az a több tucat ember, aki a családtagjaival, vagy cégével felvette a kapcsolatot, az ősszel megkapta a bérét. Szavai szerint az ő felelőssége a történtekben az, hogy amikor elindították több ezer ember bérének kifizetését, nem volt meg még a fedezet, hogy mindenkinek elmenjen a juttatása.Arra a felvetésre, hogy Ausztriában vannak-e további aranyrudak közölte: az ügyészség nagyon kiterjedt vizsgálatot folytatott Ausztriában, milyen titkos és rejtett vagyona van, de a széfen kívül semmit nem találtak. Kijelentette: sem Magyarországon, sem külföldön semmilyen vagyont nem rejteget.További kérdésre közölte: eddig nem érintett településekre vonatkozó Elios-, illetve OLAF-anyagok vannak a birtokában, ezeket a hétvégén tanulmányozza és eljuttatja a sajtónak.