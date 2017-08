Felfüggesztették a Hernádban elmerült ember keresését

A sötét miatt lecsökkent látótávolság miatt felfüggesztették a Hernád folyóban elmerült ember keresését Gesztelynél, a kutatást pénteken folytatják - közölte a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön késő este. A tájékoztatás szerint a miskolci és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozott, a társhatóságokkal és búvárokkal együttműködve.



Korábban írtuk:



Elmerült egy ember a Hernádban Gesztely és Megyaszó között, nagy erőkkel keresik - közölte Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel csütörtökön.



Tájékoztatása szerint a miskolci és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett, az egységek a társhatóságokkal együttműködve megkezdték a folyóban elmerült ember keresését, és búvárok is érkeznek a területre.