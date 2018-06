Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a volt szigetvári polgármestert

Az ügy harmadrendű vádlottjaként Kolovics Jánost, aki 2010 és 2014 között volt Szigetvár Fidesz-KDNP-s polgármestere, felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés és folytatólagosan, felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés bűntettében találták bűnösnek.



Az elsőrendű vádlottat, Z. L. M. volt önkormányzati képviselőt távollétében - hivatali vesztegetés elfogadása és hűtlen kezelés miatt - két év börtönre, a másodrendű vádlottat, M. G.-t 1 millió 50 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a törvényszék.



A vádirat szerint jogszabályváltozások miatt a szigetvári vízközmű-szolgáltató társasága beolvadt más szolgáltató cégekbe. A képviselő-testület azonban úgy döntött, hogy a különös jelentőségű nem víziközmű-vagyonelemek - köztük a szigetvári gyógyfürdő és tanuszoda, a gyógyfürdőhöz kapcsolódó hotel - maradjanak a város tulajdonában. Ezek működtetésére új gazdasági társaságot kívántak létrehozni.



A polgármester azt szerette volna, hogy az új cég ügyvezetője is M. G. legyen, de a szándékát a képviselő-testület egy része nem támogatta. A városvezető több képviselőt is megkeresett - a minősített többségű döntéshozatalt igénylő - javaslat támogatására, ők azonban visszautasították kérését - derült ki a vádirat összegzéséből.



Az elsőrendű vádlott önkormányzati képviselő szorult anyagi helyzete miatt külföldön dolgozott - idézték fel a vádiratban, kiemelve: a polgármester őt azért kereste meg, hogy vegyen részt a döntő szavazáson. A képviselőnek a városvezető önkormányzati gépkocsit biztosított a külföldről történő hazatéréshez, illetve a visszautazáshoz.



Az elsőrendű vádlott szavazata által biztosított minősített többséggel 2013 októberében a képviselő-testület döntött az új gazdasági társaság megalapításáról, illetve M. G. ügyvezetővé választásáról.



Ennek kompenzálásaként - az ügyészség szerint - a polgármester 2014 januárjában utasította az ügyvezetőt, hogy a képviselő cégével 3,8 millió forintos vállalkozási szerződést kössön. A vád szerint az elsőrendű vádlott cége munkát nem végzett, ennek ellenére a cégvezető teljesítésigazolást állított ki a vállalkozói díj kifizetésére.



Kolovics János az utolsó szó jogán tagadta bűnösségét. A tavaly januári első tárgyalási napon felolvasott vallomásában kijelentette, nem követett el bűncselekményt, majd többször "logikátlannak és életszerűtlennek" minősítette a vádirat egyes pontjait.



A másodrendű vádlott ezzel szemben az ítélethirdetés előtt is elismerte bűnösségét. M. G. szintén az első tárgyalási napon felolvasott vallomása szerint a vállalkozási szerződés a "kezdetektől fogva valótlan tartalmú volt, e mögött teljesítés nem volt".



Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, Kolovics János és védője elsősorban felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett, míg az elsőrendű vádlott ügyvédje három nap gondolkodási időt kért. M. G. az ítéletet tudomásul vette, így az esetében jogerőre emelkedett. A többi vádlott vonatkozásában az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.