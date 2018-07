Felfoghatatlan az ok, ami miatt felakasztotta magát egy játszótéren a solti tinédzser

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja (mobilról is) a 116-123-as, ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az ongyilkossagmegelozes.hu-t

„Mindenki nézzen magába egy kicsit. Gondolkodjon el, hogy mit tett volna, ha 18 évesen kiengedik az állami gondozásból, és az egész világ elutasítja" – korholta le a hallomásokból ítélkező kommentelőket a Facebookon egy fiatal solti lány, miután egy 18 éves fiú öngyilkos lett a Bács-Kiskun megyei városban – írja a Bors.A fiú három hete, egy játszótéren, önkezével vetett véget életének, de a körülmények továbbra is rejtélyesek. A tragédiáról elsőként hírt adó Kalohírek.hu úgy értesült, a korábban állami gondozásban élő fiatalember a tragédia előtt néhány órával még egy helyi vendéglőben ivott.Azt mondta, ha nem szolgálják ki, felakasztja magát, de a kijelentést senki sem vette komolyan. Ő azonban beváltotta tragikus ígéretét, mert a patak partján lévő játszótéren felakasztotta magát – számolt be a tragédiáról a lap.A Bors a helyszínen érdeklődött, a vendéglőben kérdésükre azt mondták, a fiú aznap nem volt náluk, sok kocsma van még a városban, bárhol ihatott. Ezt a kijelentést némileg árnyalja, hogy azt ők maguk mondták el, hogy a tragédiát megelőző héten a fiú többször is betért hozzájuk egy-két sörre, ilyenkor mindig egyedül, magányosan ült az asztalnál, mert senkije sem volt.