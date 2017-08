Feleannyi tejterméket fogyasztanak a magyar gyerekek, mint kellene

Feleannyi tejterméket fogyasztanak a magyar gyerekek, mint amennyi szükséges lenne - derült ki egy országos felmérésből, amelyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) végzett a Danone Kft. megbízásából.



A felmérés eredményéről szerdán kiadott közleményben rámutatnak: a nemzetközi és a magyar táplálkozási ajánlások egyaránt napi fél liter tej vagy ennek megfelelő kalciumtartalmú tejtermék fogyasztását javasolják mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. Gyermekkorban különösen fontos a rendszeres tejtermékfogyasztás, már napi egy pohár joghurt elfogyasztása is hozzájárulhat a megfelelő mennyiségű kalciumbevitelhez és segítheti a csonttömeg kialakulását - hívják fel a figyelmet.



A 860 gyermek megkérdezésével készített vizsgálatból kiderült, hogy a 10-12 éves korú gyerekeknek mindössze 14 százaléka eszik naponta egy-egy pohár joghurtot, míg 42 százalékuk csak hetente 1-2 alkalommal, 16 százalékuk hetente egyszer, 28 százalékuk pedig még annál is ritkábban vagy egyáltalán nem fogyaszt élőflórás joghurtkészítményeket.



A felmérés szerint a gyermekek tejtermék fogyasztása annak ellenére ilyen alacsony, hogy 10-ből 4 gyermek már tudja, hogy naponta legalább fél liter tejet vagy azzal egyenértékű tejterméket kellene fogyasztania, 76 százalékuk pedig azzal is tisztában van, hogy ez a csontokat erősítő kalciumbevitel miatt fontos. A gyermekek körében az azonban már kevésbé ismert - mindössze 42 százalékuk tudta helyesen -, hogy a tejtermékek D-vitamin tartalma segíti a kalcium felszívódását.



A felmérés rávilágított arra is, hogy a gyerekek közül sokan nem tudják, melyik élelmiszer készül tejből. A megkérdezett gyerekek mindössze 24 százaléka tudta, hogy a kefir, ugyancsak 24 százaléka, hogy a túró, és alig több mint 21 százaléka, hogy a gyümölcsjoghurt is tejtermék.