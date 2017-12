Felbontották a bolt bérleti szerződését, miután penészes húsokat talált az üzletben a Nébih - Fotók, videó

A Fény Utcai Piac Kft., a piac üzemeltetője és többségi tulajdonosa szerdán közölte az MTI-vel: megdöbbenéssel vették tudomásul a súlyos élelmiszerbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot, amely sérti a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ jó hírnevét.A Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ területén az élelmiszerbiztonsági szabálytalanságok elkerülése céljából - a társasházközösség költségén - a Nébih kirendeltséget tart fenn, amelynek többek között feladata az is, hogy az üzletek élelmiszerbiztonsági ellenőrzésével megelőzhetők legyenek az ilyen és hasonló cselekmények. Az üzemeltetést végző cég ugyanis nem rendelkezik hatósági jogkörrel, közvetlenül nem ellenőrizheti az üzlethelyiségben folytatott értékesítő tevékenységet, és a forgalmazott áruk minőségét - írták.Közölték: a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ Társasház intéző bizottsága és az üzlethelyiség tulajdonosa, a Fény Utcai Piac Kft. megvitatta a kialakult helyzetet és a tulajdonos arról tájékoztatta az intéző bizottságot, hogy a helyiségbérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja.Korábban írtuk:Több mint 3,2 tonna lejárt szavatosságú, jelöletlen, penészes, erősen szennyezett és szabálytalanul előállított hústermék megsemmisítését rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Fény utcai piacon, és a hibák kijavításáig felfüggesztette az üzlet működését.A Nébih szerdai közleménye szerint számos, súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságot találtak a hatóság szakemberei egy fővárosi piacon működő, húsüzletben. A bolt üzemeltetői a legalapvetőbb higiéniai és tárolási követelményeket sem tartották be: az élelmiszert tartalmazó kartondobozok, ládák közvetlenül a padozaton álltak, a radiátorcsövön kolbász lógott., az ellenőrök nagy mennyiségű, oda nem illő, használaton kívüli tárgyat – lábbelit, esernyőt, fölösleges dobozokat – találtak az egyes helyiségekben. Az élelmiszert tartalmazó kartondobozok, ládák közvetlenül a padozaton álltak, a radiátorcsövön kolbász lógott. Az elsődleges funkcióját be nem töltő, működésképtelen, és erősen szennyezett kézmosóra hulladékkal teli szemeteszsákot akasztottak – írták.A termékek között jelentős mennyiségben voltak a lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejű, jelöletlen vagy – dokumentáció hiányában – nem nyomon követhető élelmiszerek.Az árucikkek egy része penészes, erősen szennyezett volt, továbbá azokat a hűtési lánc megszakításával, szobahőmérsékleten tárolták, illetve, kifejezett jogszabályi tiltás ellenére, lefagyasztották. Ezen élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt összesen több mint 3,2 tonna termék forgalomból való kivonását, forgalmazásának megtiltását és megsemmisítését rendelte el a Nébih.A közlemény szerint a hatósági eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. Az üzlet a súlyos hibákat azóta kijavította, így az ismételt hatósági szemlét követően újra kinyithatott.