Fegyverarzenált foglaltak le a Magyar Nemzeti Arcvonalnál - videó, fotók

Opauszki András a sajtótájékoztatón elmondta: a hungarista szervezet elleni nyomozás 2015 augusztusában indult. Egy ismeretlen hívta fel levélben a figyelmet az MNA internetes oldalára, ahol bevándorlók elleni harcra buzdító cikkek voltak, és fotókon fegyverek voltak láthatóak.Az NNI ellenőrizte az internetes tartalmakat, embereket, kapcsolatrendszereket azonosított. A nyomozásban az NNI 269 munkatársa mellett részt vettek más rendvédelmi szervek, köztük a Terrorelhárító Központ, a Készenléti Rendőrség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a területileg illetékes rendőri szervek szakemberei. A nyomozás alatt mintegy ötven helyszínen tartottak házkutatást, bűnügyi szemlét, találtak több mint száz fegyvert - köztük sorozatlövő karabélyokat, pisztolyokat - több mint 18 ezer lőszert, kézigránátot, aknagránátot, hangtompítókat, csaknem egykilónyi robbanóanyagot és hat kilogramm lőport - ismertette.Tavaly novemberben három embert letartóztattak, ketten közülük most házi őrizetben vannak, egy lakhelyelhagyási tilalom alatt áll.A rendőrtiszt elmondta: a hungarista szervezet elleni nyomozás során 17 embert gyanúsítottak meg. Közösség tagja elleni erőszak előkészülete, illetve lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal visszaélés miatt javasolnak vádemelést ellenük. A gyanúsítottak 17 és 58 év közötti férfiak. A nyomozás több mint tízezer oldalas iratanyagát megküldik az ügyészségnek.Péntek délelőtt jelentette be a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy vádat emelt a tavaly októberi bőnyi rendőrgyilkosság ügyében - az a bűncselekmény is egy, az MNA-val összefüggő házkutatás során történt.