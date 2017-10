Fáy Miklós szerint Eszenyi Enikő tudott a színésznők zaklatásáról

Az igazgató asszony azt állítja, ő erről a Marton-kérdésről sem igazgatósága, sem színésznősége alatt nem hallott. Egyébként sem egy nagy védekezés, hogy az igazgatónak fogalma sincs, mit művel a főrendező a próbákon és a próbákon kívül, de sajna van közös ismerősünk, akivel beszéltek erről, mármint hogy a főrendező úr zaklatja a színésznőket. Emlékeim szerint Eszenyi Enikő akkor azt mondta, hogy ő maga a kivétel, akit Marton nem környékezett meg. Amit egyébként készséggel el is hiszek. Azt is tudom, hogy valamit mondani kell ilyenkor, de ez így nincs egészen rendben

- írja Fáy Miklós az oldalán , amit a Zoom.hu vett észre először.

Fotó: Végh István

A kritikus szerint még vannak páran a körúton és azon belül is, akik minden reggel félve kapcsolják be a gépüket, hogy vajon ma kiderül e, hogy ők is zaklattak nőket.

Az Eszenyi Enikő által vezetett színház első közleményében azt írta,

A Vígszínház a szabadság, a méltóság, valamint a becsület elleni minden támadást a leghatározottabban elítél. Ezen értékek védelme mindig is a legalapvetőbb feladataink közé tartozott és tartozik.

Kedden egy újabbat adtak ki, miután addigra már 8 színésznő jelezte, nem úszta meg Marton László zaklatásszerű közeledését.

A Vígszínház társulatát mélységesen megdöbbentették a Marton Lászlóval, a színház egykori igazgatójával kapcsolatos vádak. A Vígszínház elítél minden ilyen jellegű cselekményt.

Ezt követően Eszenyi Enikő egy levelet tett közzé melyben azt írta: Jómagam 35 éve dolgozom a Vígszínházban, amelynek 2009 óta vagyok az igazgatója, ez idő alatt nem értesültem ilyen, vagy ehhez hasonló esetről.