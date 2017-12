Fáklyás megemlékezést tartott a Fidelitas az üldözött keresztényekért

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország volt az első állam, amely kormányzati szinten felvállalta az üldözött keresztények megsegítésének ügyét. A több mint egy évvel ezelőtt megalakult államtitkárság folyamatosan keresi, hogyan tudna a leghatékonyabban segíteni a rászorulókon. Nem leereszkedő módon akar támogatást nyújtani, hanem az erkölcsi és anyagi segítségnyújtás mellett ügyük képviseletét is célul tűzte ki - hangsúlyozta.



Hozzátette, az érintett térségben tett látogatásain megtapasztalta, hogy az ott szenvedő emberek Magyarországba helyezték bizalmukat. Az üldözött keresztények példája és tanúságtétele pedig erőt adhat a magyaroknak is - fogalmazott.



Böröcz László, a Fidelitas elnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy 2017-ben, a civilizált világban még mindig keresztényüldözés folyik. 2000 óta mintegy egymillió keresztényt öltek meg, 70 országban pedig jelenleg is tilos misére járni - mondta. Úgy fogalmazott, a keresztények üldözésében Európa sem bűntelen, hiszen míg egy mecset megtámadásáról rögtön beszámolnak a médiumok, egy keresztény templom lerombolásáról alig hallani a hírekben.



Bagi Barna, a XV. kerületi Fidelitas elnöke azt mondta, a keresztények a legüldözöttebb vallási közösség a világon, öt hite miatt üldözött emberből négy keresztény, és világszerte 200 millió keresztény van kitéve közvetlen fenyegetésnek. "A politikai korrektség azonban szitokszónak titulálja a kereszténységet", a társadalom pedig kínos csendben tűri el millió ember lemészárlását. Azért gyűltek össze, hogy felhívják a figyelmet erre a gyilkos közönyre - jelentette ki.



Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász arról beszélt, hogy a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mi a keresztényüldözés, hiszen az idősebb korosztály 1945 után maga is megtapasztalta. Magyarország most a súlyának megfelelően kezeli a problémát és próbál segíteni az üldözötteken - jelentette ki.



A résztvevők az V. kerületi Egyetem tér körülbelül negyedét töltötték meg. A megemlékezésre többen eljöttek az üldözött keresztény közösségek egyetemistáinak indított ösztöndíjprogram résztvevői közül is.