Expedícióval emlékeztek a 2012-es etiópiai merénylet szegedi áldozataira

Expedícióval tisztelegtek geográfusok a 2012-es etiópiai merénylet magyar áldozatai, a Szegedi Tudományegyetem két munkatársa, Fábián Tamás és Szabad Gábor emléke előtt - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.Az út legfontosabb célja az volt, hogy emléktáblát helyezzenek el a 2012. január 17-i fegyveres támadás helyszínén, Etiópia Afar térségében, az Erta Ale vulkán közelében.

A szegedi kutatókból álló turistacsoportot - másokkal együtt - 2012. január 17-én ért támadás az Erta Ale vulkán közelében. A merényletben életét vesztette az 53 esztendős Fábián Tamás szegedi geográfus, a 39 éves kutató bőrgyógyász Szabad Gábor, valamint két német és egy osztrák állampolgár.

Az Erta Ale vulkánnál, a kráter külső peremén a 2012. január 17-i fegyveres támadás helyszínén, angol nyelvű emléktáblát helyeztek el az Emlékexpedíció tagjai a következő szöveggel:A tábla szövegének magyar fordítása: „In memoriam Fábián Tamás geográfus, és Dr. Szabad Gábor orvos, két lelkes magyar világjáró emlékére, akik 2012. január 17-én itt vesztették életüket. Magyarország Kormányának támogatásával elhelyezték barátai." - olvasható a Szegedi Tudományegyetem honlapján A geográfusok a vulkánnál tett éjszakai túrájuk alkalmával a kráter peremén állva tanulmányozták a Föld egyik legnagyobb lávatavának látványos lávafolyásait, kisebb kitöréseit. Egyedülálló fénykép- és videodokumentációt sikerült készíteniük a jelenleg nagyon aktív vulkán működéséről.Az emlékexpedíció emellett felkereste a 2012-es tragikus végű tanulmányút legfontosabb állomásait.Az expedíció tagjai Addisz-Abebában az Afrika-kutató Sáska László, Teleki Sámuel és Kittenberger Kálmán emlékét őrző, magyar nyelvű emléktáblát is átadtak a magyar nagykövetség munkatársainak, akik a tábla elhelyezéséről később intézkednek.