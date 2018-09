Évente 70-80 ezer horgász vált jegyet a Balatonnál

A Balatonnak hazánkban kiemelt horgászturisztikai szerepe van: évente 70-80 ezer horgász vált jegyet a magyar tengernél. A sporthorgászatot és a halfogyasztást népszerűsítő rendezvények támogatása a kormány kiemelten fontos feladata - fogalmazott az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára Tihanyban, a Balatoni Horgászok Napján.



Bitay Márton a horgászat további népszerűsítését, újabb, a turisztikát is támogató beruházásokat ígért a Balatoni Horgász Egyesületek Szövetsége 25. évfordulójának ünnepén.



Mint felidézte, Magyarországon évtizedeken keresztül nem volt kellően elismert a magyar hal, ezen belül a balatoni hal. Ezt a méltatlan megítélést változtatta meg 2010-ben a kormány, és megad azóta is minden segítséget ahhoz, hogy a hazai horgászat, a horgászturizmus fellendüljön és a magyar haltermékek iránti fogyasztói bizalom erősödjön.



A kereskedelmi célú, majd a nagyüzemi halászat beszüntetése jelentős előrelépést jelentett a horgászturizmus fejlesztésében, emellett gazdasági szempontból is kedvező volt, horgászvizeink túlnyomó többsége horgászkezelésbe került, miközben a fogyasztási célú hal áfáját a kormány 27-ről 5 százalékra mérsékelte.



Ma már a Balaton jelentős nemzetközi versenyeknek ad otthont, megerősödött a MOHOSZ és tagszervezetei - egyetlen magyarországi egyesület sem számlál annyi tagot, mint a MOHOSZ -, sorolta az elmúlt években tapasztalható kedvező változásokat az államtitkár.



A Balatoni Horgászok Napja Mint fogalmazott, pár esztendő leforgása alatt a nyilvántartott horgászlétszám több mint 100 ezerrel bővült, így a taglétszám 450 ezer fölé emelkedett.



A 28 területi szövetséget, 1200 horgász egyesületet, továbbá 13 speciális jogállású gazdasági társaság tagot - köztük a Balatont hasznosító Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t is - tömörítő MOHOSZ Magyarország legnagyobb civil szervezetévé vált.