EU-csúcs - Orbán: ragaszkodunk a határvédelem jogához

Magyarország ragaszkodik azon jogához, hogy az ő feladata megvédeni határait - jelentette ki újságíróknak Orbán Viktor szerdán Salzburgban, az európai uniós állam-, illetve kormányfők informális találkozója előtt, a néppárti miniszterelnökök tanácskozására érkezve.Arra a kérdésre, hogy miért kifogásolja a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség megerősítéséről szóló javaslatokat, miközben mindig is az EU külső határainak védelmét szorgalmazta, a magyar kormányfő azt válaszolta:Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az illegális migrációt sikerült megállítani a szerb-magyar határon. "Elvégezzük a munkát" - tette hozzá.A kétnapos informális EU-csúcstalálkozó másik fő témájáról,az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Arra a kérdésre, hogy nagyobb kompromisszumra lenne szükség, a miniszterelnök kijelentette, az Európai Néppártban (EPP) abban állapodtak meg, hogy nem zavarják az EU Brexit-ügyi főtárgyalója, Michel Barnier munkáját.A kormány elkészítette válaszait az Európai Bizottság (EB) felvetéseire a "Stop Soros" törvénycsomag és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás miatt indult kötelezettségszegési eljárásban, és Magyarország nem vonja vissza a jogszabályokat, amelyek az országot és Európát védik - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.Völner Pál közölte: a választ szerdán megküldték a bizottságnak. Mint mondta, ennek lényege, hogy. Megjegyezte: sérelmezik, hogy az EB továbbra is nyíltan bevándorláspárti álláspontra helyezkedik, ahelyett, hogy a törvények őre lenne. Nehezményezik azt is, hogy a testület politikai tevékenységet folytat és támadja a határőrizetet segítő bevándorlás-politikai intézkedéseket; ennek legújabb eleme, hogy a határőrizet jogát előbb-utóbb el akarják vonni a Frontex segítségével.Megjegyezte, a "Stop Soros" és az alaptörvény-módosítás elfogadása után "a Soros-hálózat legfőbb szerve", a Nyílt Társadalom Alapítvány az Európai Bizottsághoz fordult, amely négy héten belül megindította a kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. Az államtitkár szerint ez "statáriális gyorsaság" a korábbiakhoz képest.A politikus szólt arról is, hogy, és úgynevezett indokolt véleményt fog küldeni a testület.Völner Pált kérdezték azzal kapcsolatban, hogy az EB azt közölte: a határőrizet megerősítésekor a Frontex a helyi törvények szerint végezné a munkát, a helyi rendvédelmi szervekkel együttműködésben, és nem lenne intézkedési, döntési jogköre. Az államtitkár erre azt felelte, hogy a Frontex emberei most is Magyarországon vannak megfigyelőként, és az elmúlt három évben nem érte kifogás a magyar határőrizeti szervek munkáját. Ha az Európai Bizottság át akarja venni a határőrizetet, annak az az oka, hogy- jelentette ki. Az államtitkár kiemelte: az elmúlt három év gyakorlata alapján az unió illetékesei jóval liberálisabban értelmezik a határvédelem kérdését, hiszen azonosítás nélkül százezreket engedtek be Európába. Ez nagyon rossz előzmény ahhoz, hogy megbízzunk bennük - jegyezte meg.Azok a tagállamok, amelyeknek nincs megfelelő határvédelmük - mint Olaszország és Görögország -, igénybe vehetik a Frontex segítségét, de nem kell rákényszeríteni azokra, akik ezt meg tudják oldani - jelentette ki.Az államtitkárt kérdezték az alkotmányrevízióval kapcsolatban is; erről annyit mondott, hogy szélesebb körű előkészítő munka előzi majd meg.Völner Pál kérdésre válaszolva közölte, hogy