Észt kollégájával tárgyalt Orbán

Észtországgal mindig is kitűnő és szoros volt Magyarország kapcsolata - értékelt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban, miután észt kollégájával tárgyalt.



Észtország júliustól veszi át fél évre az EU soros elnöki posztját, és Jüri Ratas észt kormányfő azért érkezett Budapestre, hogy bemutassa országa elnökségi programját.



Orbán Viktor kiemelte: a soros elnöki poszt komoly feladat, és ezzel kapcsolatban sok kérdést áttekintettek. Kifejtette: az elkövetkező időben fontos feladat az EU versenyképességének növelése, továbbá annak elérése, hogy a Brexitet illetően minden fél győztes legyen.



Ugyancsak lényeges az előrelépés a digitalizáció területén - amelyen Észtország mindig is élen járt -, és fontos a védelempolitikai együttműködés erősítése - sorolta.



A miniszterelnök megjegyezte: emellett a migráció kérdését is megvitatták. Magyarország támogatja azt a német-olasz kezdeményezést, hogy még az EU területén kívül közös erőfeszítéseket tegyenek az illegális migráció megfékezésére - közölte.



Az észt kormányfő arról beszélt: ugyan fontos, hogy a soros elnökséget betöltő tagállam mit akar elérni, de oda kell figyelnie arra is, hogy a többi tagállam mit szeretne.



Országa elnökségi programjának céljaként említette a nyitott európai gazdaságot, a biztonságos Európát, a digitalizáció fokozását és a fenntartható uniót.



Jüri Ratas hangsúlyozta: remélhetőleg az észt elnökség után az EU még egységesebb, még erősebb lesz.