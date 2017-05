Eszméletlenül cukik a nyíregyházi vörös óriáskenguru kölykök - galéria

Már láthatóak a nemrégiben született vörös óriáskenguruk (Macropus rufus) a Nyíregyházi Állatparkban.A jelenleg még az anyjuk zsebében élő két, három és fél hónapos kölykökkel együtt már hét tagot számlál az országban csak Nyíregyházán látható kengurucsapat - közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark szóvivője az MTI-vel hétfőn.A parkban három éve élnek vörös óriáskenguruk, az eddig egy ivarérett hímet és négy nőstényt számláló csapatban ebben az esztendőben két nősténynek is született kölyke.Valamennyi kengurufaj jellemzője, hogy az utód nagyon fejletlenül jön a világra, a szőrtelen és a kevesebb, mint egy dekagramm súlyú kis kenguru hátsó végtagjai és farka inkább csak kezdemény, szemei még nem nyíltak ki. Születés után az apróság viszonylag erős mellső lábaival mászni kezd anyja szőrén a biztonságot nyújtó erszény felé.A következő hetven napban az anyja zsebében él, százötven naposan már sokkal inkább hasonlít a felnőttekre és fejét kidugva ismerkedik a külvilággal. Ahogy a kölyök növekszik, egyre több időt tölt az erszényen kívül, végül 240 naposan végleg elhagyja azt.Ausztrália ikonikus állata a kontinens belső, vízben szegény területein honos és a világ legnagyobb ma élő erszényes állatának számít. Míg a nőstények körülbelül negyven kilogrammosak, a hímek akár kilencven kilogramm testtömegűek is lehetnek. Táplálékuk általában fűfélékből áll, de cserjék leveleit egyaránt fogyasztják.Táplálékban gazdag időszakokban akár száz egyedből álló csoportokban is élhet és akár óránkénti 50 kilométeres sebességgel is képes ugrálni.