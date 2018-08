Erre figyeljen, ha vonattal utazik a hosszú hétvégén

Az augusztus 20-ai munkaszüneti nap miatt változik a vonatok közlekedési rendje: augusztus 19-én az ünnepnapi, 20-án a vasárnapi, 21-én, kedden már a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.



A hosszú hétvégéken akár félmillióan is vonatra szállnak, ezért számítani lehet arra, hogy az augusztus 20-ai ünnep környékén sokan választják majd a vasúti utazást - írták.



A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg.



Azt ajánlják, hogy használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlási és az otthoni menetjegynyomtatási lehetőséget, továbbá az online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet. Ez utóbbi esetben 10 százalék kedvezmény érvényesíthető.



A gyermekek, kis- és nagycsaládok, tanulók, diák- és felnőttcsoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel. A 26 éven aluli (diákigazolvánnyal nem rendelkező) fiatalok a hosszú hétvégére tekintettel augusztus 17-én 10 órától 20-án éjfélig vehetik igénybe a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet.



Bővebb tájékoztatás kapható a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu), illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál (telefon: +36 (1) 3 49 49 49).