Erőszakba torkollt a pécsi koccanás, a köztéri kamera felvette az egészet

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/pecsma.hu/videos/2001838833175323/

Tettlegességig fajult az a koccanás, ami Pécsett a belvárosban történt az egyik kereszteződésnél. Egy köztéri kamera rögzítette is az esetet, amiből tisztán kivehető, hogy mi történt. A rendőrségnek kellett eljárnia az ügyben - írja a pecsma.hu Az eset még áprilisban történt a Rákóczi út és a 6-os út kereszteződésénél. A térfigyelő-kamera képein jól kivehető, hogy a fehér Mercedes megállt a pirosnál és nem sokkal később a mögötte haladó is a lámpához ért. Az autó sofőrje is fékezett, azonban nem tudott időben megállni, nekicsúszott az előtte álló gépkocsinak.A Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség közlése szerint a Mercedes sofőrje a koccanás után kiszállt autójából és a mögötte álló gépkocsihoz ment, közben hangosan szidalmazta a benne ülő női sofőrt. Mikor pedig odaért hozzá, egy határozott mozdulattal a bal oldali visszapillantó tükrét lerúgta – látszik a felvételen.A férfi ezután még fenyegetőzni is kezdett, majd két kezével ütlegelte a kis kocsi tetejét és szélvédőjét. A kocsiban ülő hölgy a férfitől annyira megrémült, hogy a mögöttük haladó gépkocsi vezetőjétől kért segítséget, majd értesítette a rendőrséget is.