Erős téli szezont várnak az utazási irodák

A 2016-osnál erősebb téli szezonra számítanak a kiutaztatással foglalkozó utazási irodák - közölte csütörtöki számában a Világgazdaság.



Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) kommunikációs bizottságának tagja a lapnak elmondta: ezekben a hónapokban csapódhat le a visszafogottabb nyári kereslet. Ez elsősorban a síutak forgalomnövekedésében mutatkozik meg, ám az egzotikus célpontok piacán nincs a tavalyinál nagyobb roham.



Idén is folytatódik az a néhány éve tartó jelenség, hogy a magyarok egy hosszabb út helyett inkább több rövidebb síelést vállalnak egy szezonban.



Wesselényi Andrea, a Síelők.hu portál tulajdonosa arról számolt be, hogy a legnépszerűbb célpont továbbra is Ausztria, amelyet a magyar síelők mintegy fele céloz meg, noha az ország nem számít olcsó síterepnek. Talán ezért is egyre népszerűbb Szlovákia, míg egy szűkebb kör választja Olaszországot, Szlovéniát és Horvátországot.



A KSH adatai szerint 2016 harmadik negyedévében a magyarok 5,5 millió alkalommal utaztak külföldre, 7,7 százalékkal többször, mint egy évvel korábban. A költések 251 milliárd forintot tettek ki ezeken az utakon, ami 16 százalékos növekedést jelent - áll a Világgazdaságban.