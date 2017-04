Érettségi: május 5-én kezdődnek a vizsgák

Május 5-én a horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2016/2017-es tanév tavaszi érettségi időszaka - közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel. A mostani vizsgákon összesen 108 500 diák ad számot tudásáról.



Mint írták, május 5. és június 30. között a középiskolákban - valamint a 20 fővárosi és a megyei kormányhivatal szervezésében - 1170 vizsgahelyszínen szervezik meg az érettségiket.



Az érettségizők közül közel 73 ezer végzős középiskolás az, aki ebben a vizsgaidőszakban tesz majd le várhatóan a "rendes" érettségit, azaz szerezhet érettségi bizonyítványt.



Rajtuk kívül még - az érettségi rendszer által nyújtott lehetőségekkel élve - mintegy 35 ezer 500-an tesznek a jelentkezések alapján legalább egy tárgyból valamilyen fajta érettségit.



A vizsgákat 3190 érettségi vizsgabizottság közreműködésével szervezik meg. A vizsgaidőszak kezdete május 5. (első vizsganap), a vége június 30. (a középszintű szóbelik utolsó vizsganapja) lesz. Az írásbeli vizsgák május 5-étől május 26-áig tartanak.



Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdő időpontja június 8., a végső időpontja június 15. lesz, a középszintű szóbeli vizsgák időszaka a június 19-30 időszakra esik - olvasható a közleményben.



A jelentkezők együttesen mintegy 399 ezer 300 vizsgát tesznek majd várhatóan le. Érettségi bizonyítványaikba és tanúsítványaikba további 33 ezer 500 érettségi vizsgaeredmény kerülhet be, a már korábban megszerzett vizsgaeredményeik alapján.



A megszervezendő 399 ezer 300 vizsgából 41 ezer vizsga emelt szintű, 358 ezer 300 pedig középszintű vizsga lesz.



A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban - az idegen nyelven letett tárgyakat (pl. történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika) külön számolva - 175 vizsgatárgyból lesz középszintű és 94 vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsga.

Immár hetedik éve emelt szintű érettségi vizsga csak azokból a vizsgatárgyakból tehető, amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontot adó tárgyként figyelembe vehetők - jelezték.



Kitértek arra is, hogy a május-júniusi vizsgaidőszakban is élhetnek a jelentkezők a hét vizsgafajta, így a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a rendes, az előrehozott, a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi letételével.



A vizsgafajták közül a legtöbb a rendes érettségi vizsga lesz: számuk a jelentkezések alapján mintegy 352 ezer 900, az összes vizsga 88,4 százaléka. A középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok 22 600 előrehozott vizsgát tesznek majd le idén a május-júniusi vizsgaidőszakban, ez a vizsgák 5,7 százaléka. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők közel 12 ezer 800 ismétlő vagy kiegészítő érettségi vizsgát tesznek majd várhatóan le (ez a vizsgák 3,2 százaléka).



A szintemelő vizsgák száma 7400 (ez a vizsgák 1,9 százaléka), az ezen vizsgafajtát választó érettségizők az adott tárgyból már rendelkeznek középszintű eredménnyel, és most a magasabb szinten is megmérettetik magukat.