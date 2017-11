Erdő Péter: Ferenc pápa érti a problémáinkat és támogatja a munkánkat

Erdő Péter a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában az MKPK múlt heti ad limina látogatásáról elmondta: a magyar püspökök két órán keresztül kötetlenül beszélgettek a pápával. Szóba került mások mellett a nyugati világ szerepe a globális folyamatokban, a család helyzete, a kultúrák sokszínűsége, a papi utánpótlás kérdése, a keresztényüldözés és az iszlámmal való párbeszéd lehetősége is.



A pápa hangsúlyozta az európai nemzeti kultúrák értékeit, és bátorította a magyar püspököket a cigány nyelvű liturgia a kidolgozására - mondta a bíboros.



Erdő Péter hozzátette: Ferenc pápának a nemzetek sokszínűségére alkalmazott "kedves fordulata", hogy Európának nem egységes felületű gömbbé kell válnia, hanem olyan sokszöggé, amelynek a nemzeti kultúrák az egymást erősítő síkjai.



A bíboros az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában beszélt az ad limina (az apostolok küszöbénél, vagyis Péter és Pál apostol sírjánál tett) látogatások történetéről is.



Azt mondta, a kezdetektől nagyon fontos volt, hogy az apostolok egymással is találkozzanak, és ez az apostolok utódaira, a püspökökre is érvényes. Az ókeresztény kortól kezdve tartottak zsinatokat, különböző összejöveteleket, ahol a főpásztorok megtárgyalták az egyházi élet és a világ problémáit.



A konkrét intézményes forma, az apostolok küszöbéhez tett látogatás középkori zarándoklatok szokásából alakult ki, ilyenkor a püspökök természetesen Szent Péter élő utódához, a pápához is elmentek.



Az újkortól kezdve a római kúriának különböző hatóságai fejlődtek ki. A látogatás ettől kezdve az ezeknél a hatóságoknál tett vizitet is magába foglalta, és összekapcsolódott az egyházmegyék számára kötelező ötéves jelentéssel. Megjegyezte: a világ minden püspöke ötévente elkészíti jelentését a saját egyházmegyéjéről, demográfiai, társadalmi, kulturális helyzetéről, és elküldi az Apostoli Szentszéknek. A jelentéseket körülbelül félév alatt feldolgozzák, ezután hívják meg a Vatikánba a püspököket.



A magyar püspökök legutóbb 2008-ban vettek részt ad limina látogatáson, a mostani találkozó pénteken zárult.