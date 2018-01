Erdő Péter: az új kihívás intézményes feladataink ellátása

Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino

- mondta Erdő Péter bíboros, prímás az MTI-nek.Az esztergom-budapesti érsek abból az alkalomból nyilatkozott a távirati irodának, hogy tizenöt évvel ezelőtt, 2003. január 11-én iktatták be hivatalába.

Erdő Péter felidézte, 2003-ban az egyházaknak, így a Magyar Katolikus Egyháznak is az előző évtizedekből hozott problémákkal kellett megküzdenie: a kommunizmus idején államosított ingatlanok visszaszerzésével, a felszámolt szerzetesi közösségek újraszervezésével, a bezárt iskolák újraindításával. A korábbi, "óvatosan, rejtetten működő közösségek" helyett "lassan-lassan kezdett kirajzolódni a nyilvánosság elé is kilépő egyház képe".E változások közül a legszembetűnőbb, hogy az egyháznak ma sokkal több intézménye és intézményes jellegű feladata van, a megnövekedett feladatok ellátását pedig egyre több világi munkatárs bevonásával végzi.Hangsúlyozta: az elmúlt tizenöt évben növekedett ugyan a paphiány - még ha nem is olyan drámaian, mint sokan gondolják -, ezzel párhuzamosan azonban látványosan nőtt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében például megnégyszereződött a főállású világi munkatársak száma. Mára jóval többen vannak, mint a papság, és nemcsak adminisztrációs vagy műszaki feladatokat látnak el, hanem a lelkipásztori munkában, a hitoktatásban is részt vesznek.Hozzátette:Éppen ezért a felsőoktatási szintű teológiai képzésen túl mára felnőttképző intézet, akkreditált képzések, tanfolyamok segítik a laikusok felkészítését, illetve továbbképzését e munka "méltó elvégzésére".Erdő Péter beszélt az állandó diakónusok szerepének növekedéséről is. Elmondta, hogy a kereszténység első száz-százötven évében az egyházi funkciók nem voltak lépcsőfokokba rendezve. A vezető, a püspök kiemelkedett ugyan, de a többi szolgálat, például a katekéta vagy a diakónus munkája önálló, saját jelentőséggel bíró és igen rangos feladat volt. Nem véletlen, hogy olykor diakónusokat vagy világiakat választottak püspöknek. Csak később kezdték szorgalmazni, hogy a pap vagy a püspök előbb járja végig az egyházi rend fokozatait, és lett ezáltal a diakonátus a papságot megelőző lépcsőfok.A bíboros hozzátette:Megjegyezte: a tény, hogy hányféle munkatárs képzését végzi az egyház, jelzi a lehetséges funkciók sokféleségét.Példaként említette a kórházi pasztorációt, amelyre olyan nagy az igény a főegyházmegyében, hogy a papok nem képesek mindenhol ellátni. Ezért fontos, hogy mára több mint száz, erre a feladatra felkészített önkéntes laikus is részt vesz a munkában. Erdő Péter az intézményes feladatok között kitért az egyházi iskolák működtetésére is. E feladatnak "nagy a tétje", mert az egyházi iskolának "akkor van értelme, ha valóban a hitünk szellemiségében tudjuk" oktatatni, nevelni a fiatalokat.Sok olyan szülő választja ugyanis a katolikus hittant, aki egyébként nem vallásos vagy nem gyakorolja a hitét. Ez tehát egy olyan találkozásra teremt lehetőséget, ami egyébként, a templomban nem történne meg. Ugyanakkor "az iskolától a templomig igen hosszú az út".A katolikus iskolába vagy világi iskolába katolikus hittanra járók közül sokan nem jutnak el a templomba. A híd megteremtésében nagy a felelőssége az iskolai hitoktatónak, és fontosak a gyerekeknek szervezett nyári programok, amelyeken az egyház közösségi és liturgikus életébe is bekapcsolódhatnak a fiatalok. "Ez tehát egy hosszú út, amit meg kell próbálni végigjárni" - mondta a bíboros.Erdő Péter beszélt arról is, hogy"Mára érezhetően jobb lett a hangulat, és ebben az egyháznak nagyon sok munkája van". Az eredmények - például a szlovák-magyar kiengesztelődésről szóló dokumentum aláírása - nem feltétlenül szerepeltek az újságok címoldalán, "de azért mi, függetlenül a külső körülményektől és a pillanatnyi politikától folyamatosan mentünk előre ebben az irányban".A bíboros az elmúlt tizenöt év meghatározó eseményeként említette a főegyházmegye két vértanúja, Salkaházi Sára és Meszlényi Zoltán boldoggá avatását.Fontosnak nevezte a főegyházmegye irányításának átvétele után felújított plébániai misszió munkáját és az ezt követő városmissziót is, amelynek tapasztalatai útmutatást jelentenek a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésben.Erdő Péter hozzátette: eddigi és jövőbeni munkája során is "Krisztus örömhírének hirdetését, a belé vetett személyes hit és az iránta való szeretet erősítését" tartotta és tartja a legfontosabbnak, e munkához pedig "pusztán az emberi erőfeszítés soha nem elegendő".