Építőgép 2017 Kiállítás: idén szeptember 14-16. között rendezik

A szakma krémje



A 2017-es esemény a tököli repülőtér 10.000 négyzetméterét foglalja el, három teljes napon át. 12 gépkategóriában, 58 gépet lehet majd kipróbálni. Európában ez az életszerű lehetőség kizárólag itt lehetséges. Megrendezésre kerül az ország elsőszámú gépkezelő versenye is, melyet öt kategóriában - kompaktrakodó, kotró-rakodó, teleszkópos rakodó, minikotró, lánctalpas kotró – hirdetnek meg. A fantasztikusan jó hangulatú megmérettetésre minden magas színvonalon felkészült gépkezelőt várnak, aki szívesen összemérné tudását kollégáival. A kiállításon a szakma képviselői találkoznak egymással és a potenciális vásárlókkal. Ez lehetővé teszi a piaci igények felmérését, az építőgép ipari újdonságok bemutatását, tapasztalatcserét, a kapcsolatok elmélyítését.





A nagyközönség kedvencei



Mivel nagyszabású eseményről van szó, szeretettel várják a laikus közönséget is. A kilátogató több száz vendégnek ugyanis számtalan látványosságban lesz része. Látványos munkagép-show-k –a JCB Dancing Diggers, VF Venieri, Caterpillar és a Wacker Neusen nemzetközi csapata - színesítik a programot, ahol gépmonstrumok zenére pörögnek, „táncolnak". A színes kínálatban helyet kap egy-egy egyedülálló légtornász és akrobata show, extrém sport bemutatók, és a Brass Dance koncertcsapat előadása is.





Kiemelkedő látványosságnak ígérkezik a Stihl Timbersport sorozat, amely világméterű és – szintű látványos, „sportfavágási" technikai sport. A rendezvényen először élvezhető program – a nemzetközi fakitermelő versenysorozat elitosztálya - több száz éves tradícióval rendelkező extrém sport. A favágók szabadidejükben űzték, a 19. századtól kezdve. A versenyzők féltucatnyi számban mérik össze tudásukat, melyben a kitartásnak és erőnlétnek legalább akkora szerepe van, mint a kifinomult szerszámhasználatnak és a rendkívüli precizitásnak.



Az Építőgép 2017 Kiállításon a fiatal közönség sem fog unatkozni. Az önmagában izgalmas, hatalmas erőgépek és a szerethető minikotrók munkájának megtekintésén túl a gyerekek saját készítésű rajzzal nevezhetnek be az "Én és a gépem" rajzversenyre. Mindenki megalkothatja a kedvenc építőgépét. A színes rajzokat zsűrizik, és a nyereményeken felül a rajzokból kiállítást is rendeznek.