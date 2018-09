EP-képviselők, akik megvédték Magyarországot a Sargentini-jelentés vitáján - videók

"Miért van az, hogy bizonyos gyakorlatot tolerálunk saját országainkban, miközben ugyanazt számonkérjük és követeljük a magyaroktól, hogy változtassák meg saját törvényüket? Szerintem ez teljes mértékben elfogadhatatlan!""Meg akarják fosztani Önöket a szavazati joguktól, az európai forrásoktól, csak azért mert volt merszük kiállni Soros Györggyel szemben, aki 15 milliárd dollárt fektetett abba, hogy leépítse a magyar nemzetállamot és romba döntse a magyar demokráciát, és emellett támogatta az illegális bevándorlást is.""Az EU szörnyű ideológiáival szemben Ön az miniszterelnök úr, aki a valódi védelmezője az európai civilizáció értékeinek a tegnap kommunistáival és a ma globalistáival szemben.""Én azt gondolom, hogy az Európai Unió a felbomlás állapotában van, éppen az olyan viták miatt, mint ez a mai. Méghozzá azért, mert ki akarjuk zárni Magyarországot az Európai Unióval kapcsolatos vitából.""Egy kisebbség nevében kikérem magamnak: a romák nem feltétlenül baloldaliak a politikában. Orbánt sokan cigányellenesnek tartják, miközben az egyik EP-képviselőjük éppenséggel roma származású.""Orbán úr! Legyen bizonyos abban, hogy nagyon sok millió német áll Ön mögött és az Ön politikája mögött, a konzervatív, szabad európai értékek mögött.""Ez az állásfoglalás egy támadás Magyarország mint szuverén állam ellen. A Sargentini-jelentés teljesen antidemokratikus. (...) Orbán Viktor megállította az illegális migrációt, ezzel jobban védve az európai értékeket, mint maga, az Európai Bizottság. Orbán sokkal több gerinccel rendelkezik, mint az unió legtöbb tisztviselője.""Eltérő vélemények vannak Európán belül. És 40 év kommunista elnyomás után mi azt reméltük az EU-tól, hogy véget ér a türannisz rendszere. De úgy látjuk, hogy Európa ennek ellenére mégis a rossz irányba ment tovább."(Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport)"Európa folyamatosan a saját legitimitását rombolja le, ugyanis a népek demokráciájában a népek választják meg vezetőiket. Európa viszont azt szeretné, hogy a választások ellenére bizonyos felülről jövő elvek érvényesüljenek.""Tisztelt Orbán úr! Ön egy hős, aki a szabadságért és a szolidaritásért küzd az új Szovjetunió (EU) ellen. Magyarországot megtámadta az az Európa, melyet a bankok és Soros tart a markában.""Az Európai Parlament szerint a magyar kormány valódi bűne az, hogy meg akarja védeni az országot a pusztító, harmadik világból érkező tömeges bevándorlástól. A magyar kormány, és a magyar szavazók többsége nem szeretnék megismételni azokat a katasztrofális hibákat, melyeket Nyugat-Európában ejtettek.""Miniszterelnök úr! A magyar nép saját kultúrájára és identitására nagyon is büszke. Ezt Ön védje meg! Ön egy patrióta és egy igaz európai, aki hiteles alternatíva Junckerrel, Merkellel, és Macronnal szemben!""Politikai bűnözőnek próbálják beállítani Orbán urat, de az igazság az, hogy Orbán miniszterelnök úr egy európai hős, aki megállította a migrációs hullámot. Ő volt az egyetlen, aki az európai szabályokat betartotta és végrehajtotta.""Ha folytatódnak az unió támadásai Magyarország, Lengyelország vagy Olaszország ellen, az egyetlen eredmény, amit elérnek, hogy az európaiak az egész európai folyamatot fogják megkérdőjelezni. Nem azért vagyunk itt, hogy egyesítsük Európát? Hinnünk és bíznunk kell a magyar emberekben, hiszen ők választották meg ezt a kormányt, hogy vezesse az országukat.""Rémisztő azt látni, hogy a Sargentini-félék mit csinálnak demokratikusan megválasztott vezetőkkel itt, az Európai Parlamentben. Ez az egész jelentés egy összeollózott anyag!""A jelentés több olyan témát is érint, mint pl. a közoktatás, amely a szubszidiaritáshoz tartozik és nem uniós kompetencia. Azért jó lenne tudnunk, hogy hol van az európai parlamenti mandátum határa. Arról miért nem beszélünk, hogy Szlovákiában és Máltán újságírókat gyilkoltak meg? Akkor Sargentini asszony keze érdekes mód nem izzad a hetes cikkely bevezetéséért...""Figyelembe kell vennünk, hogy a mai magyar kormány rendbe tette az államháztartást, csökkentette a munkanélküliséget, és nagy gazdasági növekedést ért el. Magyarország a Közel-keleti keresztényüldözés ellen is fellépett. Magyarország tehát segít a bajbajutottakon. (...) A hetes cikkely bevezetése nem helyes lépés, és nem megoldás arra, hogy megőrizzük Európa egységét.""Én kisgyerek voltam, mikor a tévén keresztül követtem az eseményeket, mikor az oroszok páncélosokkal rohanták le Magyarországot. Az Ön harca Orbán úr engem kicsit az '56-os szabadságharcra emlékeztet. A szabadságért vívott harc ez. A magyar nép nevében. Folytassa, kérem!""Amit ma láttunk, az egy nagyon veszélyes kísérlet az uniós vezetők részéről arra, hogy aláássák egy tagállam függetlenségét, és ráerőltessék saját gondolataikat egy szuverén államra. Brüsszel rá akarja erőltetni politikáját Magyarországra, de ez az unió alapelvei ellen szól. Nem szabad beavatkozni egy szuverén tagállam belügyeibe!"És végül a magyar képviselők: