ENSZ-közgyűlés - Szijjártó Péter orosz kollégájával és az amerikai ENSZ-nagykövettel is találkozott

Az amerikai és az orosz kormány képviselőjével is kétoldalú megbeszélést folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának alkalmából: Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövettel egyebek között a keresztény kisebbségek védelmének szükségességében és az ENSZ globális migrációs paktumának elutasításában értettek egyet, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel pedig más témák mellett a novemberben megrendezendő magyar-orosz gazdasági vegyes bizottsági ülés témáiról tárgyaltak.



Nikki Haley-vel egyöntetűen úgy vélték, hogy a migrációs paktum szélsőségesen elfogult, a keresztény közösségek védelmét illetően pedig a szoros együttműködés folytatásában állapodtak meg.



Az orosz-magyar gazdasági vegyes bizottság ülésén a tervek szerint aláírják a szociális biztonság terén folytatott együttműködésről, valamint a diplomák kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásokat.



Az MTI-nek nyilatkozva Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok és Magyarország is kilépett a migrációs csomag jóváhagyási folyamatából. Nikki Haley-vel ezúttal is egyöntetűen úgy ítélték meg, hogy a tárgyalás alatt álló migrációs paktum szélsőségesen elfogult. A dokumentum "a mi álláspontunk szerint nagyon komoly károkat fog okozni, és nagyon komoly veszélyeket hoz még el, tekintettel arra, hogy globális szinten bátorítja a migrációs folyamatokat, ami további terrorfenyegetettséghez és biztonsági kockázatokhoz fog vezetni" - mondta a külügyminiszter.



A keresztény közösségek védelmét illetően pedig a szoros együttműködés folytatásában állapodtak meg. A két ország társszervezője volt az ENSZ-közgyűlés pénteken tartott kísérőrendezvényének, amely az üldözött keresztény kisebbségek védelméről szólt.



Ami az orosz-magyar gazdasági vegyes bizottság ülését illeti, a budapesti találkozón a tervek szerint aláírják a szociális biztonság terén folytatott együttműködésről, valamint a diplomák kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásokat.



Szergej Lavrovval áttekintették a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) Budapestre költöztetésének folyamatát is. Nyugtázták, hogy a magyar kormány hivatalos levélben kezdeményezte a központ áthelyezését, amelyet az orosz fél támogat, és a bank elnöke is támogató megjegyzéssel küldte tovább a részvényeseknek.



Örömmel állapították meg azt is, hogy a magyar-orosz konzorcium egyre közelebb van a sikerhez Egyiptomban, ahol a magyar járműipar egyik legjelentősebb külföldi szállítási projektjét nyerhetjük el - mondta el Szijjártó Péter.