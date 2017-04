Ennyi pénz jut idén óvoda- és óvodai konyhafejlesztésre

Idén is 3,5 milliárd forintos központi költségvetési forrásra nyújthatnak be pályázatot a települési önkormányzatok óvodafejlesztési projektekre és gyermekétkeztetési infrastrukturális feltételek javítására - közölte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán az MTI-vel.



A tárcavezető elmondta, a kormány családbarát politikájának egyik alapvető pillére, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa a gyermekvállalást és a gyermeknevelést, és a különféle szabályozási és adópolitikai intézkedések mellett a kapcsolódó intézményi ellátás ugyancsak kiemelt figyelmet érdemel.



Ennek jegyében hívta életre a kormány azt a két programsorozatot, amely az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztéseket célozza - tette hozzá.



A tavalyihoz hasonlóan az idei költségvetésben is 2,5 milliárd forint jut az "óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása" keretében új önkormányzati óvodák létrehozására, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmények férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések megvalósítására.



Ezen kívül az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására egymilliárd forintot különített el a kormány, ebből a települési önkormányzatok fejleszthetik az általuk fenntartott és működtetett, az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló konyhákat és étkezőhelyiségeket, új konyhákat hozhatnak létre, valamint a feladatellátáshoz szükséges eszközöket szerezhetnek be.



A pályázatokat - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - az önkormányzati információs rendszeren keresztül, a Magyar Államkincstár illetékes igazgatósága útján lehet benyújtani, a határidő május 9.



A vissza nem térítendő, az egyes települések adóerő-képességének figyelembevételével megítélt, társfinanszírozás jellegű támogatások 2018. december 31-ig használhatóak fel - mondta Varga Mihály.



A pályázati felhívások a kormányzat honlapján érhetők el.