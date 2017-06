Ennyi! Mostantól betiltották a pletykálodást a Fővárosi Törvényszéken

"Nem kívánatos, kerülendő, sőt tilos: a pletykálás, a kéretlen véleményalkotás, a híresztelés, a munkahelyi közösség széthúzása, uszítása, az ügyeskedésekkel remélt előnyszerzésre irányuló magatartás és egyéb, hasonló jelenségek"

a munkaidő 8.00-16.00, vagy ahogy az igazgatóhelyettes megfogalmazta: "kerüljük azokat a kellemetlen helyzeteket, amikor 15:55-kor már kikapcsolt gép előtt ugrásra készen várják, hogy az óra elüsse a 16.00-t".

Túlórázás esetén nem számít bele a túlórába a készülődéssel töltött idő. "Nettó egy óra fizetett túlmunka, egyenlő, nettó egy óra tényleges munkavégzéssel."

Napi kétszer lehet rágyújtani. "A cigarettázó munkatársak esetében délelőtt és délután egy-egy alkalommal tolerálható a munkaidő kiesés cigarettázási okból."

Akkor is kötelező használni az elektronikus belépő kártyát, ha cigarettázáni vagy ebédelni mennek ki a munkatársak.

Tilos a személyeskedés. "Egymás segítő munkakultúra kialakítása az elvárásom, feltételek nélkül, a személyeskedés teljes elkerülésével."

Ahogy a kezdő idézetben már láthattuk, tilos a pletykálás, a kéretlen véleményalkotás, a híresztelés, a munkahelyi közösség széthúzása, uszítása, az ügyeskedés.

Az, híresztelés és kéretlen véleményalkotás a bíróságon, de a vezető olyat sem szeretne látni, hogy valaki 15:55-kor kikapcsolja a gépét. A törvényszék elnöke, aki állítólag csak utólag látta a levél szövegét, vizsgálatot indított.Ezt a szigorú utasítást a Fővárosi Törvényszék egyik szervezetének, a Gazdasági Hivatalának igazgatóhelyettese adta a bírósági dolgozóknak pár nappal ezelőtt. Az, aki szerint nagy felháborodást váltott ki a belső utasítás tartalma, de főleg a hangneme.A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának dolgozói azonban maguk is nagyot néztek, hogy mit is kezdjenek a nemrég a szervezethez érkezett Karsainé Dömsödi Éva igazgatóhelyettes levelével. Az Indexhez is eljutott utasítás ugyanis olyan előírásokat vezet be, amelyeknek ellenőrzését, betartatását maguk a dolgozók sem tudják elképzelni.Az utasítás a következő dolgokat írja elő: