Emmi: az állam feladata a család és munka közti egyensúly elősegítése

A kormányzat erőfeszítései nyomán a 2010. évi 11,3 százalékról 3,6 százalékra csökkent a munkanélküliség, az ingyenes tankönyvellátás immár 10 iskolai évfolyamra terjed ki, a családi támogatások pedig az apa igényeire is igyekeznek tekintettel lenni, ennek köszönhetően az apa minden családtámogatást igénybe vehet - magyarázta az államtitkár.



Bedő Imre, a Férfiak klubjának alapítója beszélt a Vállvetve apával elnevezésű kezdeményezésükről, melynek lényege, hogy a munkáltatók tegyék lehetővé dolgozóiknak, hogy az apák napját - június harmadik vasárnapját - követő hétfőn bevihessék gyermekeiket a munkahelyükre, hogy a gyerekek megismerhessék édesapjuk munkáját.



Fontos a férfierények gyakorlása, amibe beletartozik a gyerekhez való kötődés elmélyítése - mondta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez javítja a gyerekek iskolai, később a munkahelyi teljesítményét, és leendő családjuk összetartó erejét. De jó az apáknak is, hisz bizonyíthatóan kevésbé vannak kitéve függőségeknek, tovább élnek, és többet is keresnek - tette hozzá a Férfiak klubjának alapítója.