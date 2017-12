Emmi: a nyugdíjasok jövőre is számíthatnak a kormányra

Rétvári Bence elmondta, a kabinet célja, hogy a gazdaság javuló teljesítményét minden generáció, így az idősek is érezhessék.



Kiemelte, a kormány az elmúlt években megteremtette a méltó, tisztességes idős kor feltételeit, jövőre pedig további 3 százalékkal, átlagosan havi mintegy 4 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak.



Az államtitkár tájékoztatása alapján az idősek illetménye ezzel az emeléssel 2018-ban már 28,5 százalékkal haladja meg a 2010-es szintet, a nyugdíjak vásárlóértéke pedig mintegy 10 százalékkal múlja majd felül a nyolc évvel korábbit.



Ezekből a számokból is látszik, hogy a kormány nem csak megőrizni, hanem növelni is tudta a nyugdíjak értékét - hangsúlyozta Rétvári Bence, hozzátéve, az idős kor biztonsága nagyobb, mint korábban.



Kiemelte, a kabinet olyan nyugdíjemelési rendszert hozott létre, amelynek az idősek csak haszonélvezői lehetnek, hiszen illetményük értéke semmiképpen sem csökkenhet. Ezzel szemben a nyugdíjasok 2010 előtt elvesztették egy havi nyugdíjukat, ami sok idős embert sodort létbizonytalanságba - tette hozzá.



Rétvári Bence felidézte, hogy a kormánynak idén lehetősége nyílt nyugdíjprémium kifizetésére is a gazdaság teljesítménye alapján. Aláhúzta, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP folytathatja a kormányzást és a gazdaság továbbra is bővül, akkor erre jövőre is lehetőség nyílik, a jövő évi költségvetésben ugyanis szerepel a nyugdíjprémium 32 milliárd forintos fedezete.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a kormánypártoknak köszönhetően folytatódhat a Nők40 program, amelyet eddig több mint 200 ezren tudtak igénybe venni, a jövő évben pedig 260 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra.



Rétvári Bence szerint egyre többen láthatják, a választásoknak az is a tétje, hogy a kormány meg tudja-e védeni a nyugdíjasokat, vagyis folytatódik-e az a kormányzás, amely egyrészt garantálja a nyugdíjasok létbiztonságát, másrészt a nyugdíjprémiumokkal, Erzsébet-utalványokkal többlettámogatást is biztosít számukra.



Az államtitkár megjegyezte továbbá, a nyugdíjasok kiadásait a fentiek mellett olyan intézkedések is segítették, mint például a rezsicsökkentés, az Erzsébet-program ingyenes juttatásai, az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának mérséklése, valamint a házi természetben nyújtott segítségnyújtás bővítése.