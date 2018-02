Emberölést akart öngyilkosságnak beállítani az iharosi gyilkosság gyanúsítottja

Szijártó István a február 4-én történt, a rendőrség által pénteken nyilvánosságra hozott ügy részleteiről tartott sajtótájékoztatón elmondta: a két ötvenéves férfi együtt italozott, majd szóváltás alakult ki közöttük, ennek során a főbérlő egy késsel megszúrta vendégét, aki belehalt sérüléseibe.



A feltételezett elkövető annak érdekében, hogy elterelje magáról a gyanút, átöltöztette áldozatát, a rendőröknek pedig azt vallotta, ismerőse öngyilkos akart lenni, erről a szándékáról beszélt is neki. A boncolás során azonban kiderült, hogy a sértett halálát okozó késszúrásból nem öngyilkosságra, sokkal inkább emberölésre lehet következtetni, és az elhunytat feltehetően fojtogatta is gyilkosa - tette hozzá.



A rendőr alezredes elmondta, hogy az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított hétszer volt bűntetve vagyon és személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt, s már húsz évet töltött büntetés-végrehajtási intézetekben, jelenleg is két eljárás folyik ellene.