Emberölésért ítélték el a hajdúsági férfit, aki nem gondoskodott megfelelően beteg anyjáról

Különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére, mulasztással elkövetett emberölés, testi sértés bűntettében, valamint sikkasztás és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek kedden a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki nem gondoskodott megfelelően édesanyjáról. Az asszony halálához a rossz lakhatási és higiénés körülmények, valamint az elmaradt gyógykezelés vezetett - tájékoztatta a törvényszék sajtószóvivője az MTI-t.



Tatár Tímea közölte: a törvényszék elsőfokú ítéletében M. I. P.-t 6 év fegyházra ítélte, valamint kötelezte csaknem félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.



M. I. P. ellen eredetileg gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség. A Berettyóújfalui Járásbíróságon kirendelt igazságügyi orvosszakértő szakvéleményére alapozva azonban az eljárást a Debreceni Törvényszék folytatta le, mivel a vádhatóság időközben emberölésre módosította a vádat.



A törvényszék az ügyben huszonkét tanút hallgatott meg és négy igazságügyi szakértőt rendelt ki. A vádlott túlnyomórészt tagadta a bűncselekmény elkövetését, de vallomásai során többször is ellentmondásba keveredett, és a felelősséget próbálta édesapjára, beteg édesanyjára, illetve a háziorvosra hárítani. Bűnösségét azonban a bizonyítékok egyértelműen alátámasztották - közölte a szóvivő.



A tényállása szerint M. I. P. édesapjával és ágyban fekvő édesanyjával élt együtt Berettyóújfaluban. Éveken át volt segítsége, 2013-tól kezdve viszont rá maradt az idős szülők gondozása. Húsz éve nem volt állandó jövedelme, minden pénzt italra költött, szülei nyugdíját is. Közüzemi tartozásokat halmozott fel, emiatt a villanyt is kikötötték az ingatlanból.



A vádlott pénzzé tette a gyámhatóság által kiutalt tüzelőt, eladta a házból a berendezési tárgyakat, még a tűzhelyet is. A vádlott csak ritkán és kevés fával gyújtott be, a szülők élelmezéséről nem gondoskodott, néha ugyan bográcsban főzött valamit az udvaron, de a család jórészt kenyéren és tejen élt. A higiénés körülményekkel nem törődött, édesanyját nem mosdatta, pelenkát éveken át nem váltott ki. Az anya testét sok helyen felfekvések, gennyes sebek borították, de nem hívott hozzá segítséget.



Az asszonyt 2010 után csak egyszer, 2013-ban látta orvos. Négy év alatt mindössze hétszer írtak ki neki vérnyomáscsökkentőt, így a gyógyszereit is csak ritkán szedhette. Az ítélet indoklásában elhangzott: a vádlottnak tudnia kellett, hogy jogszabály kötelezi idős szülei gondozására. Éppen erre hivatkozott maga M. I. P. is, mondván, ezért nem tud munkát vállalni. Ehhez képest többször is magukra hagyta az öregeket a fűtetlen házban.



Halála előtt három nappal az asszony órákat töltött meztelenül, a hideg földön fekve. A vádlott ezután teljesen magára hagyta, nem adott neki sem enni, sem inni. Amikor három napra rá kihívta a mentőt, azt hazudta, hogy édesanyja egy órával korábban lett rosszul. A mentők a sértettet 33,2 fokos testhőmérséklettel, kihűlt, eszméletlen állapotban vitték be a sürgősségi osztályra, ahol pár óra múlva elhunyt.



A vádlott és védője tudomásul vette az ítéletet, az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős. A bíróság fenntartotta a vádlott előzetes letartóztatását.